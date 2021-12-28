防出軌內褲｜男友底褲關鍵位印女友樣　可來圖訂製　網民：好惡心

擔心伴侶被別人侵佔，不少人都會想方法「宣示主權」。內地最近流傳「防出軌內褲」，原來是女友將自己的照片印在男友底褲的關鍵位置，「做男友褲襠的守護天使」，並留下1句「My Girlfriend is watching you」（我的女朋友正在看着你）作警示。《香港01》記者到淘寶查看，發現相關產品接受顧客來圖訂製，數十元便有交易。有網民批評做法太過侮辱，會穿上去的人「沒點自尊嗎？」，但亦有人笑言這樣的底褲，「穿着出軌更刺激」。



內地流傳有女子為男友製作「防出軌內褲」，在上面印上自己的照片。（網上圖片）

防出軌內褲的介紹文章最初在內地網上流傳，標題為〈做男友褲襠的守護天便，DIY貼紙內褲〉。撰文女子在文中提到，其朋友DIY男友內褲時，都將自己樣子的貼紙貼在屁股位置，但女子卻考慮到「但是我不想被我家那位（男友）的大屁股坐」，所以「突發奇想貼在神奇部位」，即把自己照片的貼紙貼到內褲的關鍵位置，認為成品「效果不錯」。她又指男友看到底褲的時候「驚喜得說不出話」，認為「姐妹咱們要的就是這個效果」。

從照片可見，女子將自己的大頭照片印在1條灰色平腳底褲的男性下體位置上，只要男方穿上這條底褲，女友照片就會出現在男友下體前方，像天使一樣守護他的下體般。另外，底褲的左腳褲筒上則印有「My Girlfriend is watching you」，警誡看到這條底褲的人要小心，因為這個男人的女朋友正在監視你。

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《香港01》記者在淘寶上找到有關款式的男裝內褲，物品名稱就已經標明「防出軌四角褲」，買家可以「來圖訂製」，有多種顏色可以選擇，價錢視乎款式約為48至55.9人民幣（約53.9至68.4港元）。

雖然女子十分滿意自己的心思，但亦有網民突然盲點，直指「尿尿以後，尿液都沾到你的臉上，這開心嗎？」，有人直指事情「好惡心」、「我不理解」、「吃個晚飯刷到這條嘔心的」。有留言亦都提到，穿這樣的底褲反而可能令出軌的人更加刺激興奮。

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