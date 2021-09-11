底褲晾窗外竟真的變成「小鳥之家」　網民笑爆指「應該生兩隻蛋」

衣服洗完後，絕大多數人都會晾在外面風乾或曬乾，但收衣服時要特別注意衣服中是否有夾雜一些昆蟲或動物，一名男網友在臉書PO出一張照片，只見晾在外頭的內褲裡躲藏了一隻小鳥，照片也引起許多人熱議，好奇想問是晾多久，晾到吸引鳥來築巢。



原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見高樓外晾著一條男用三角內褲，但仔細一看會發現在「重要部位」地方躲了一隻小鳥，整個身體蜷縮在一起，安安穩穩地藏身於內褲中睡覺，這一幕也讓原PO看了傻眼「收衣服看到此狀況，無言了。這條是裝我的鳥，不是裝你這種傻鳥」。

照片也讓許多人看了笑翻：

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還有人建議乾脆就把內褲讓給小鳥當巢，「買新的內褲吧！這件就讓給可愛的鳥」、「謝謝你犧牲一條內褲，讓牠有個家！好人一生平安」、「你就讓牠住下吧～這個吊床看起來很舒服」、「好可愛喔，直接給牠了」。

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