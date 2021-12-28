外媒評2021年全球10大趣聞　單單夠騎呢　鮭魚之亂、樹上珍獸上榜

2021年即將過去，法新社早前列出了多宗騎呢新聞，其中外媒歸納出全球10大趣聞，在多災多難的1年為民眾引爆笑彈。排名不分先後：



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「鮭魚之亂」

連鎖壽司店壽司郎在台灣推出同名同音優惠活動，有上百人為了吃免費壽司而將名字改到有「鮭魚」兩字，被當地傳媒稱為「鮭魚之亂」，當局要求民眾別再亂改名。事件變成國際話題，英國衛報亦有報道事件，甚至被網民封作年度最棒的新聞。

有台灣民眾為了免費食壽司郎改名叫「鮭魚」。（fb專頁「台灣スシロー 台灣壽司郎」圖片）

丹麥前衛兒童節目

丹麥有「前衛」的兒童節目講述1個擁有「全球最長陰莖」男子的不幸經歷，主角叫約翰迪勒曼（John Dillermand，英語為John Penisman），利用他的超長陰莖解決各樣難題，但也帶來很多困擾。不過，節目在當地引起反彈，家長聯合要求電視台下架節目。

+ 1

選美冠軍被當眾「奪冠」

斯里蘭卡科倫坡（Colombo）4月舉行斯里蘭卡夫人（Mrs Sri Lanka）選舉，當選的斯里蘭卡夫人冠軍施華（Pushpika de Silva）被前任得主從頭上摘下后冠，更將更衣室的鏡子砸碎，前冠軍事後被捕。施華因此事要入院就醫，主辦單位後來舉行了另一次較小規模的儀式，頒贈她冠軍頭銜。

+ 4

+ 1

疫下綁狗繩「遛」老公

加拿大魁北克省在疫下宵禁期間，一對夫婦為了出門想盡辦法，妻子出門聲稱在「遛狗」，用繩子綁在丈夫身上，實際上她在「遛」的是丈夫，被巡邏警員攔下，她堅持自己有遵守防疫規定，只是在遛狗。

波蘭神秘無頭珍獸

波蘭克拉科夫的街道上，有民眾發現樹上有隻「看起來很危險的動物」，更向當地的動保組織通報，形容這隻神秘的「無頭怪獸」在樹上已經2天，居民們嚇得不敢開窗。動保組織派員調查，結果發現只是1個牛角包。

波蘭有女子發現窗外有「棕色生物」，說大廈的人都嚇得關起窗。（「KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami」fb專頁圖片）

法國小鎮名字太敏感

法國小鎮比特克「Bitche」名字和「bXXch」相似，被facebook的演算法當成有侮辱性字詞，小鎮的fb專頁因此被封。

+ 2

鴨懂說話

今年9月一則鴨子會說話的新聞震驚科學界，生物學家指牠們可以模仿人類語言，甚至模仿關門聲音。在一段1987年的錄音檔內，有隻麝鴨不停清晰罵「You bloody fool」（你這該死的笨蛋）及模仿關門的聲音。

科學家發現鴨原來可以模仿人類說話。（CGTN Europe截圖）

丹麥畫家攞錢走人

丹麥1名藝術家收了53.4萬丹麥克朗的現鈔，再加上額外1萬克朗的報酬，以重新復刻一個真鈔藝術作品，結果他私吞所有鈔票，向畫廊寄了2張空白畫布，題為《Take the Money and Run》（攞錢走人）。

藝術家哈寧（Jens Haaning）交出兩幅作品都是白畫布，引起熱議。（資料圖片）

狗電話

蘇格蘭有學者發明了「DogPhone」（狗電話），可以讓狗隻無聊或覺得有需要時打電話給主人視像聊天。狗狗只要碰到有感應裝置的玩具球就能和主人視像通話。

+ 2

印度男停屍櫃內「復活」

印度男子遇電單車事故後被宣布死亡，但醫生準備解剖時，他在屍檢台上動了。事件發生於北方邦，45歲男子被電單車撞倒，私人醫療機構的醫生稱他已死亡，轉送政府醫院來驗屍，其家屬到停屍間驗屍時，家屬發現他仍然未死，當時處於昏迷，但被放到屍櫃凍了數小時。

1名男子發生交通意外後被宣布死亡，但家屬認屍時卻發現他仍然生存。（示意圖／Getty Images）

除了上述10條趣聞外，法新社提及的部份騎呢新聞：

世上最浪漫熊貓

法國博瓦爾動物園的貓熊圓仔（Yuan Zi）被當地傳媒封為世上最浪漫的大熊貓，牠一天內和新年輕伴侶歡歡（Huan Huan）交配了8次，消息令法國男性感到相當自豪，形容圓仔是「天生的法國人」。大熊貓交配時間很短、生育率又很低，消息引起熱議，結果牠們順利誕下一對雙胞胎熊貓。

+ 17

講粗口更聰明

美國有研究發現，講粗口的人往往更聰明、更有創造力、更誠實，而且不太可能會做出一些「嚴重的不道德行為」，故講粗口不好已是舊時代的看法。

1個月結4次婚

台灣1名銀行職員1個月內結婚4次，這樣他能最大限度使用法定的8天新婚假期。台北市1名銀行員被爆出去年37天內結了4次婚，從而申請32天婚假，每次婚假結束就離婚，隔天立即和同一人結婚。由於銀行只批出第一次婚假，銀行員向勞動局舉報。