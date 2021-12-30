平均陰莖幾長？台醫生揭6個壞習慣導致短小　短過呢個長度要就醫

父母對於自己剛出生孩子健不健康總是非常擔心，台灣小兒科醫師唐子涵也坦言，門診時，不少爸爸媽媽擔心小男孩的小雞雞過於短小，而前來就診。



對此，兒科醫生唐子涵指出，小陰莖的定義為「低於同齡平均值2.5個標準差以下」；同時建議父母應該避免孩子接觸過多環境賀爾蒙、塑化劑，除此之外，以下6大地雷習慣恐造成陰莖短小。

【懶人包】一個圖輯看清台灣平均陰莖長度及6大造成陰莖短小的地雷習慣▼▼▼

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唐子涵在臉書「唐子涵兒科醫師的吃貨日記」分享，門診偶爾會遇到擔心孩子GG太短小的父母。她表示，正確測量陰莖的方式，應為在未勃起狀態下，從恥骨聯合部至龜頭尿道口的長度，如果「低於同齡平均值2.5個標準差以下」，才算是短小。唐子涵根據國外數據表示，1歲不到2.2公分、3歲不到2.4公分、5歲不到2.7公分，建議就醫檢查；其他原因，像是生長激素不足、腦垂體疾病、染色體異常及肥胖等問題，也都會造成陰莖短小。

唐子涵說明，肥胖造成的包埋式陰莖（Buried penis）主要是男孩腹部脂肪較厚、遮擋住陰莖根部，實際上絕大多數的陰莖長度都正常。可透過檢查，如抽血檢驗染色體、荷爾蒙，再視病情由醫師評估是否需要補充雄性素。醫師建議調整6個生活習慣，讓孩子避開環境荷爾蒙：1.少吃油炸食物、內臟或動物脂肪豐富的部位；2.避免使用塑膠容器裝熱湯；3.嬰兒奶瓶選擇玻璃材質；4.化妝品、保養品避免香精等人工添加物；5.多吃中小型魚類；6.多吃原型食物、多喝水、多運動。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：陰莖大小多長才正常？醫師1張圖揭「台灣平均尺寸」，6大地雷習慣恐變奈米屌】