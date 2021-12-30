薪金增$8000轉工　新人返工首天悉同事全離職　臨別贈言：加油！

轉職返新工，第1天就變公司「高層」？有打工仔近日發文分享，稱新公司包括他在內共有5人，未料他第1天上班時，除了老闆，其餘3人都是當天「Last Day」（最後1天上班），全公司突然只剩下樓主本人與老闆，讓他非常震驚，並苦惱應否趁早辭職，以免「中伏」。



1名打工仔發文訴苦，指他到新公司的第1天，才得悉當天是其餘2名同事和上司的「Last Day」。（《大叔的愛》劇照）

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網民「醉生夢不死」以「今日返工第一日，全間公司last day得返得我同老細」為題發文，表示新公司共有5人，包括他自己、2名同級同事、1名直屬上司和老闆。他第1天上班時，早上時間還一切正常，直屬上司與2名舊同事還邀請樓主一起午膳，以歡迎他加入公司，食飯時大家有講有笑，又問他未來工作目標和期望等，氣氛愉快。

不過，直至下午4時，上司突然走近樓主，並坦言「今日係我同另外嗰兩位同事last day」，還叫他「加油」。樓主聽後嚇呆了，立即反問上司「公司係咪有啲問題」，才令他們3人同時辭職，惟上司與同事都口徑一致地堅稱公司財務正常，他們皆因個人原因而離開，更明言「老細係一個好人要好好珍惜呢份工」。

辭職同事稱公司財政狀況正常，大讚老闆性格好，着他好好珍惜這份工作。（資料圖片）

樓主在文中發問到底他應否辭職，一方面他薪金由舊公司的2萬元大增至2.8萬元，另一方面卻害怕「做唔長」，不知該如何選擇。

大批網民看後留言，部份人直指樓主「已中伏」，但既然現在已上班，便只能「騎牛搵馬」邊上班邊找工作，「個人原因你咁都信？」、「老細幾好都冇用啦，一個人做晒咩」、「第一日就諗住辭職就知咩料，辭唔辭自己心裡有數啦」、「返咗一日就升做經理」、「第一日返工變老屎忽」。然而，亦有部份網民分析，認為3人同時離職也可能是巧合，「唔似伏，如果三個人都係不愉快地走，唔會咁對你」、「辭職呢啲會傳染，有時一個走其他人就跟住走，唔一定關份工本身事」。

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