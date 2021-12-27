入職2日新同事聖誕抽中$3萬電視　3日後辭職被要求交還否則咁解決

不少公司都會在聖誕佳節舉辦抽獎活動，其中的大獎往往價值不菲。近日有網民就發文指，公司於上周一（20日）舉行聖誕派對，終極大獎為價值3萬元的電視，結果由1名剛入職2天的新同事抽中，惟該名同事3天後因為其他工作機會而請辭，公司老闆得悉後竟要求同事交還大獎，否則就從薪金尾款中扣除，做法引來網民熱議。



有網民發文指，公司日前舉行聖誕抽獎活動，結果價值3萬元的電視由1名新同事抽中。示意圖。（《大叔的愛》劇照）

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樓主在facebook專頁「奴工處」發文，表示其公司於上周一舉辦聖誕派對，新同事同樣有份參與抽獎環節，今年聖誕終極大獎則為價值3萬元的名貴電視，最終由1名剛入職第2天的新同事抽中。

新同事抽中大獎本來無問題，但樓主指該名同事卻在上周四（23日），亦即中獎3天後因為有更好的工作機會而向公司提出請辭。老闆後來得知此事，竟通知人事部要求相關同事交還3萬元的電視，「如果唔係就喺final payment（薪金尾款）度扣」。

新同事在聖誕派對3天後辭職，卻被老闆要求交還電視，否則就從薪金中扣除。（GettyImages）

帖文一出即引來網民討論，雖部份人指出新入職員工通常無法參加抽獎環節，但認為樓主的公司既然已送出禮物，事後卻逼同事交還的做法並不合理，「扣啊！扣咗勞工處見」、「如果做半年係咪要攞返半部電視出嚟？」、「返1個星期唔通有3萬蚊電視咁多糧咩？」、「豪畀你，唔通4日糧過3皮？」，亦又有人向事主獻計，「電視機搵人搬返上公司門口，入面剪到條電線位齊口，你扣糧時話要交還，冇話要正常操作」。

facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：



見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）