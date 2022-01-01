男友偷訂溫泉套票　女生驚揭崩潰真相：竟劈腿男生　網民話有陰謀

跟另一半在倒數聲中跨年本是1件浪漫事，但有台女卻在新年前夕驚揭男友出軌，對方早已訂購溫泉套票跟第三者過年，而最令她感晴天霹靂的是，偷情對象竟是個男生，不禁自我質疑「會不會是我自己太壓迫，才會讓他性向不正常」，又問其他網民「有辦法說服他不要喜歡男生嗎？」。

不少網民安慰樓主別自責，但亦有人，拋出「陰謀論」表示，認為樓主男人可能真的與女生劈腿，推說與男生搞上，只是想樓主好過點。亦有人認為女生對男友的監管的確太嚴，對方可能是乘機想擺脫她。



台女有次拿男友帳號網購，查看訊息竟發現他在跨年期間購買了溫泉票，遂質問他為何要騙自己。（Dcard圖片）

該台女在Dcard討論區以「男友跨年前竟然劈腿男生」為題發文，指跟男友交往快3年，由於以前有被劈腿的經驗，故希望對方跟其他異性不要有太多接觸，包括跟女同事下班吃飯、出遊、聊天等，之前曾因男友在Instagram追蹤很多身材姣好的女生，已大吵了一架，所以其帳號現在只追蹤男性朋友，每天也都要檢查一次，「看完之後我才安心」，平常他亦只會跟男生去打球、健身等等。

直至去年12月初，原本打算跟男友討論跨年活動，惟對方卻興趣缺缺稱上班很累，只想廢在家裏，因而令她感覺不太對勁。台女有次拿男友帳號網購，查看訊息竟發現他在跨年期間購買了溫泉票，遂質問他為何要騙自己，惟對方解釋是跟男生去，「其實感到蠻怪的，怎麼會有兩個男生在跨年那天，一起去泡溫泉？」。

過一會兒，男友突傳來長長的訊息坦承一切，指自己最近1年開始喜歡上男生，對方對他很好，相處亦很愉快，認為跟台女的緣分已走到盡頭，並稱鼓起非常大勇氣做自己並作了這決定，希望她能支持其選擇。男友的訊息讓台女說不出話來，「當初解除他追蹤的一堆女生，搞到最後竟然喜歡上男生」，又指以往她倆一周也有兩三次親密時間，完全沒想到他的性向有異，「一直在思考到底是我的問題，還是他的問題，會不會是我自己太壓迫，才會讓他性向不正常」。

不少網民看完台女分享，都紛紛留言安慰說「你沒有不好，只是他喜歡男生」，但既然他已愛上別人，就只能放手，「也說不定你會因此遇到更適合你的人」；但有的則「陰謀論」表示，「為何我覺得說是同志是煙霧彈啊？」、「搞不好是真跟女生劈腿，只是前面說要跟男生朋友一起跨年，所以乾脆延續這理由直接說是同志」。亦有人認為女生對男友疑心過重，會令對方感到很大壓力，直言「笑死，恭喜你男友終於擺脫你的掌控了，你根本用錯安全感的建立方式」。

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