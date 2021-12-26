核數師男友節日必失蹤　女生驚揭對方已婚過程超離奇：真係X街！

感情是需要坦誠和付出時間維繫，但近日有女子在網上發文分享1段傷心感情事，指前男友為核數師，並在四大會計師事務所上班，雙方拍拖4年，但男方卻多次自稱一星期「返足7日」，經常要加班，情人節、聖誕節等大時大節更必定「玩失蹤」，口頭襌是「Big 4做Audit係咁㗎啦！」。樓主一直被蒙在鼓裏，但只好選擇任信，詎料因做伴娘而陪朋友到婚攝公司時，意外見男友與另1名女子的婚禮片段，才發現自己做了已婚男的第三者，大感崩潰，與對方對質時不禁大罵：「原來你結咗婚，你真係1個x街！」



有女生在網上發文，指與核數師前男友交往的4年間，對方一直聲稱每周返工返足7天，忙得沒有時間見面，但實情卻是已有家室。（《那些我愛過的人》劇照）

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該名女子在「辦公室日報」發文，表示自己在交友App結識前男友，對方稱在「Big 4」之一的會計師事務所任職核數師，拍拖初期2人經常見面，惟後來卻變成2周1次，甚至2月1次，亦甚少通電話聊天。每當樓主想抽多點時間見面，卻永遠被前男友1句「喺Big 4做Audit係咁㗎啦！」打發走，自稱每天都要加班，一星期更「返足7日」，大時大節都不一定能放假，以致聖誕節、中秋、情人節等都不能見面。

即使樓主想接前男友下班，對方亦以加班為由拒絕。樓主又憶述某一年聖誕節，前男友更直接由平安夜開始，連續消失3天至「拆禮物日」（Boxing Day），「間中send句WhatsApp嚟，跟住不了了之」。

女子在1間婚攝公司發現影片中的新郎竟是其男友，英文名字也一模一樣，嚇得立即衝出店舖。（《香港愛情故事》劇照）

這樣的感情關係維持了4年，直至今年6月，樓主才發現前男友竟然已婚，而且過程超離奇。事緣樓主擔任好姊妹的伴娘，數月前便陪準新娘籌備婚禮，例如選購過大禮用品、花球、租借婚紗等，最後她們到1間提供「朝拍晚播」婚攝服務的公司，老闆向她們展示一些樣本，樓主竟看到前男友是片中人。

樓主一時嚇得目瞪口呆，後來看到其餘數張新郎出門斟茶的照片，背景貼有新郎和新娘英文名字，便更加確定新郎正是她當時的男友，「連個名都一樣，絕對唔會有錯啦！」，當下隨即衝出店舖。由於事前從未想過自己才是第三者，樓主形容當時心情猶如「成個人跌咗落深淵」，無法接受現實。

樓主在得知真相後以WhatsApp與男方攤牌，劈頭就痛斥：「原來你結咗婚，你真係1個x街！」起初對方還「詐傻扮懵」，直至樓主說出其妻子的英文名，男方才緊張起來，深怕樓主將事情鬧大，承認自己已婚，但堅稱與妻子已沒有感情。前男友又提出與樓主見面詳談，惟被樓主一口拒絕。樓主在帖文坦言「同佢一齊4年太攰啦」，因此寧願狠心「斬纜」，希望日後找到真正愛惜自己的人，並在文中鼓勵同路人，「有愛情就全心對待，冇愛情都要一個人活得精彩」。

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