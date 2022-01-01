西安疫情│「秦始皇」現身臨時檢測站　網民哄動：棉籤刺秦王

內地疫情近日反覆不定，當中西安市是新一輪疫情的重災區，自12月23日實施封閉式管理抗疫，至今已多次進行全民檢測，然而1段影片成為網絡焦點，只見穿着古裝戲服的演員都要排隊輪候檢測，當中包括秦始皇裝扮的演員，不少網民都被片段逗笑，笑言「秦始皇也要核酸了」。



1段影片成為網絡焦點，有穿起古裝戲服的演員都要排隊輪候檢測，不少網民都被片段逗笑，笑言「秦始皇也要核酸了」。（網上圖片）

片段於西安臨潼區一個景區拍攝，為了方便附近居民進行檢測，廣場變成核酸檢測地點，而劇場演員也要每48小時做1次檢測。據劇組負責人表示，演員身穿的是《復活的軍團》的原班服裝道具，今年疫情暫停演出，就拍攝一些防疫宣傳短片，當日演員們未及卸下戲服，便直接走往檢測站接受核酸檢測，因而被拍下這有趣的畫面。

這段彷似穿越時空的影片，引起內地網民熱議，有人笑言秦始皇也要排隊做檢測，「即便你是秦始皇，也得張大嘴巴啊」、「應該給醫生發套御醫的服裝」，又指如果荊軻生在現代，「刺秦始皇就簡單很多」、「今次真的棉籤刺秦王了」。

西安巿有1300萬常住人口，於12月月23日宣布實施封閉式管理抗疫，12月29日宣布開展新一輪全民核酸篩查；而西安市疫情防控發布會公布，西安雁塔區、長安區、高新區從當日開始每天開展一次全區核酸篩查。目前西安市已暫停每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門，當地不少巿民投訴因不能出門購物，導致家中食物短缺，更難有新鮮蔬菜、藥物或嬰兒食用品，怨聲載道。

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