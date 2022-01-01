印度男奇招拒接種疫苗影片瘋傳　為避醫護爬上樹喊：捉不到我吧？

為逃避打疫苗可以去到幾盡？印度近日瘋傳1段影片，顯示有男村民為了拒打疫苗，竟爬上樹避開醫護人員。當地傳媒指，朋迪治里市（Pondichéry）政府為推高疫苗接種率，派醫護人員到各村鎮挨家挨戶打針，有男村民見醫護上門，馬上爬上1棵比房子還高的大樹，拿起彎刀上演修剪樹木的戲碼，更嘲諷醫護人員大可爬上去幫他打針，最終醫療人員無奈離開。影片瘋傳後，有當地網民反質疑當局做法過火，沒必要強迫所有村民接種，疑問他們根據哪條法律行事。



印度1名40歲男村民拒絕接種疫苗，更爬上樹避開醫護人員。（Twitter影片截圖）

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事發於朋迪治里的城鎮維利亞努爾（Villianur），印媒指地方政府想將疫苗接種率推至100%全民接種，故派出醫護人員到村鎮挨家挨戶為民眾接種疫苗。醫護人員去到名叫Konnerikuppam的村莊，查到40歲男子Muthuvel未打針，未料他一見醫護人員上門，竟立馬爬上1棵大樹上不肯下來，而且他身上還帶了把彎刀，在樹上斬小樹枝，上演修剪樹木的戲碼。

從瘋傳影片可見，大樹比屋子還要高，下面有人走來走去，但無人爬上樹捉人，現場更傳出一陣笑聲。印媒指，醫護人員和鄰居們曾一起勸Muthuvel下來，並解釋接種疫苗是預防新冠肺炎的最佳方法，村內不少人已完成接種。但Muthuvel不為所動，更在樹上嘲諷醫護人員，「我不會接種疫苗，你捉不到我」，又叫他們爬上樹為他打針，醫護最終只好離開村莊。

幾周前，該市另一區亦有老婦自稱被印度教女神馬里安曼附身，趕走了去為她接種疫苗的醫護人員。事實上，不少印度民眾仍拒絕接種疫苗，即使新冠肺炎已經出現2種可怕變種，政府已批准60歲以上人士接種加強劑，但當地仍有人設法逃避接種。

不過，印度網民對地方當局強制打針的做法有保留，甚至認為可怕兼過火，質疑官方竟想逐一迫村民打針，反問地方政府「根據那條法律強迫所有人打針」。有網民表示，仍有很多印度人擔心疫苗副作用，但政府卻不願提供賠償，這樣也難怪部分民眾不想打針。

（綜合）

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