醉娃遭「撿屍」帶酒店性侵暴打　全裸2樓跳窗逃生　賤男終受惡果

喝酒真的要適可而止，尤其是女士醉後更加要小心！台灣新北市1名女子前年喝醉後倒臥卡拉OK店騎樓，竟遭1名50歲男子「撿屍」強行帶到旅館開房，女子反抗期間慘遭男子毆打頭部及臉部，最終女子不顧全裸從旅館2樓跳窗逃生求救。涉案賤男一度狡辯拒認犯案，最終因證據確鑿被定罪，經上訴後仍被判刑4年6月。



台灣新北市一名女子喝醉後倒臥卡拉OK店騎樓，結果被一名50歲男子「撿屍」到旅館開房，其間更被毆打頭部及臉部。示意圖。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於2020年4月凌晨4時許，50歲姓王男子在新北市一間卡啦OK店外，見到1名女子醉酒倒臥騎樓，頓時色心起，「撿屍」強行帶女子到旅館開房並性侵得逞。

女子被性侵期間反抗及企圖離開，遭王男脅迫制止，恐嚇「妳相不相信，我會讓妳更難看」，竟把她拉到浴室施暴，又用花灑頭毆打其頭部及臉部，導致她臉上多處挫傷、瘀傷，上唇內側有1.5厘米裂傷，左側眼結膜出血，甚至頭部、頸部及胸部都有多處傷痕。

女子不堪受虐，趁王男不注意時，不顧自己一絲不掛直接逃離房間，後來因害怕王男追上，竟直接打開旅館2樓窗戶跳下，着地後不顧自身傷勢，全裸衝進旅館旁的豆漿店向店員求救，經店員協助報警，警員到場後拘捕王男。

女子被性侵後不堪受虐，趁王男不注意，一絲不掛直接逃離房間，後來因害怕王男追上，竟直接打開旅館2樓窗戶跳下，全裸衝進旅館旁的豆漿店向店員求救。示意圖。（資料圖片）

王男最初狡辯否認犯案，但在女子指證、驗傷報告及現場環境證據下，他最終承認犯罪，又求情指自己四處打散工維生，還要供養2名孩子讀書，希望法官輕判。

不過，一審法官認為王男惡性重大，判有期徒刑6年2個月，並依傷害罪再判刑2月及罰款。王男不服上訴，高等法院改判刑4年6月，傷害罪部份駁回上訴，先行定讞。惟王男再上訴，最高法院近日駁回上訴定讞。