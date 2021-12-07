針孔鏡頭揭女婿偷睡外母交歡姿勢超誇張　妻淡然1句話偵探都嚇親

現實中的外遇情節，可能比戲劇更荒誕！台灣有女子發現母親常與自己的丈夫有奇怪互動，包括藉故觸摸丈夫的手臂、大腿、屁股，甚至穿得 「十分性感」地走出房間，而房內丈夫則只穿着四角褲躺在床上。台女心感不安，於是委託私家偵探在家中安裝針孔攝錄機查個究竟，結果發現丈夫果然與母親出軌了，而且拍下超誇張姿勢性交的畫面。惟事件中最奇葩的，是台女得悉事件後，只淡淡一句，「你看，我老公很厲害吧」，令調查事件的偵探都意想不到！



現實中的外遇情節，可能比戲劇更荒誕。（《婚內情》劇照）

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台灣《時報周刊》訪問了徵信社老闆謝智博，談及他接觸過的外遇捉姦案件，當中最令他印象深刻的個案，就是多年前有女客戶查其母親及丈夫，結果發現令人崩潰的真相。

謝智博憶述，女客戶的母親是一間傳產公司老闆，公司另一名負責人是母親的男朋友，女客戶則與母親男友的兒子結了婚。之後母親與男友分手，女客戶便發現母親與其丈夫常有奇怪互動，例如母親時常藉故觸摸丈夫手臂、大腿、屁股，甚至多次目睹穿着十分性感的母親走出房間，但房內的丈夫只穿着四角褲躺在床上。

台女多次目睹穿着十分性感的母親走出房間，丈夫則只穿着四角褲躺在床上。（《#PTGF出租女友》擷圖）

女客戶懷疑毋親與丈夫有不尋常關係，於是委託謝智博在家裏安裝針孔攝錄機，結果發現令人崩潰的畫面，就是自己母親與丈夫性行為的過程，其間丈夫「大展拳腳」施展各種姿勢，場面令人咋舌。

不過事件中最奇葩的，女客戶得悉事件時，只淡淡一句回應：「你看，我老公很厲害吧。」謝智博形容，那語氣冷靜又哀怨，令他記憶猶新。最終女客戶表示理解母親偷食自己丈夫的理由「媽媽就是寂寞了」，惟無法接受事實，故決定離婚並搬離母親的房產，自己在外重新生活。

台女最終決定離婚並搬離母親的房產，自己在外重新生活。（資料圖片）

男友愛打機不時「課金」買裝備還能容忍，但上網打機打到重手課金予打機女主播又怎樣呢？有在外國升學的香港女生在討論區發文，詳述被拍拖4年的男友拋棄的故事，女生對突然「被分手」感到傷心，努力找出對方聲稱感情變淡的原因，竟發現分手原因與內地電玩女直播主有關，而雙方未分手前，男友已背着她不斷課重金追求女主播，讓樓主感心寒兼惡心，又認為該女主播只當男方是提款機。



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