Taylor Swift現身淘寶代言電磁爐？精明網民搵出破綻：舊相改圖！

淘寶出名沒有做不到，只有想不到，就連改圖創意亦都估不到！有網民在facebook群組上分享圖片，赫然發現國際天后Taylor Swift（泰勒絲）竟然成為某牌子電磁爐在淘寶上的北美區代言人。不過有人發現該張照片其實是她在2020年奪得Apple Music Award時手持獎座拍攝的照片，只是後來被人改圖為電磁爐用作宣傳。



網上流傳照片，指Taylor Swift（泰勒絲）為電磁爐做代言人。（網上圖片）

不過有網民發現代言人照片只是改圖，原本是她在2020年奪得Apple Music Award年度唱作歌手獎時手持獎座拍攝的照片。（twitter「@TChartSwift」截圖）

Taylor Swift的改圖在網上流傳，引起網民熱烈討論。改圖可見Taylor Swift雙手手持電磁爐，空白位置分別寫有「XX電磁爐（北美區）代言人」，「熱銷580,000+」、「燃冬季價$169.9」等等，改圖上亦有她的簽名。不過有網民發現，改圖其實來自她在2020年奪得Apple Music Award年度唱作歌手獎時手持獎座拍攝的照片，換言之電磁爐代言照片很可能只是被強行改圖，再看真一點更會發覺電磁爐的尺寸比正常大得多。

網民看到2張圖片之後，都笑言該名淘寶賣家的改圖技術高超，「真係笑咗」、「好勁，改到咁」、「掂」。不過其實原裝照片早在2020年尾上載到網上，由於照片甚有改圖潛質，已經被人多次改圖成不同版本，現時淘寶網上已經不見流傳的代言改圖。

同場加映：王力宏離婚｜李靚蕾成「蕾神之錘」改圖合輯 網民捱眼瞓追劇情



王力宏離婚｜李靚蕾成「蕾神之錘」改圖合輯 網民捱眼瞓追劇情