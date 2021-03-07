日本超霸氣紅蘿蔔圖輯爆紅　有手有腳有明星相　網民瘋狂改圖

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-07 16:00

形態普普通通的農作物已經不能滿足到人類的好奇心了！日本有生態農場主日前在Twitter分享一輯非常霸氣的紅蘿蔔照片，條條蘿蔔都長着四肢似的，農場主還替蘿蔔擺好甫士拍照，令網民大呼帥氣，「像要去參加最終決戰」，還不停幫忙改圖，令圖片爆紅。該農場專門種植外觀不尋常的作物，所以不時都會上傳外形獨特的植物照片。

橫須賀市1個農場上傳多張紅蘿蔔照片，其中1條充滿硬漢味。（Twitter「ブロ雅農園のブロ雅」圖片）

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日本Twitter日前流傳多張紅蘿蔔照片，其實由神奈川縣橫須賀市的「ブロ雅農園」上傳，3月上旬是紅蘿蔔收成季節，園方在帖文中稱收成時期的蘿蔔1個個看起來像是長出了四肢的紅蘿蔔從農田中逃脫，他們種的菜亦並不是超市見到外觀整齊好看的蔬菜的菜，而是種成了各種形狀。

農場還在Twitter上加上不少抵死的描述，介紹各條形態不同的蘿蔔照片所見其中2條爆紅的紅蘿蔔，1條像個硬漢挺直腰杆向前行，另1條就像超級英雄單手捶打地面，引起不少網民讚好，「它要在發貨前逃跑」、「像是要去最終決戰」，又將蘿蔔「Key」入爆炸場面等。

農場主鈴木雅智原本是當地農業高校的教師，現在是名神奈川認證的生態農民，專門種植不尋常的蔬菜及辦教育活動。

（Twitter「ブロ雅農園のブロ雅」）

巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

▼▼點擊睇綿羊巴拉克剃毛過程▼▼