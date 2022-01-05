晚市禁堂食　食肆人數收緊　網民嘆飲食業最無辜：唔知又執幾多間

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入本港，第五波疫情爆發，出現首宗本地不明源頭個案，昨日初步確診多約50宗。行政長官林鄭月娥今午（12月5日）宣布將會收緊防疫措施，包括1月7日起停晚市堂食兩周。消息一出即引來網民熱烈討論，不少人都批評「幾個自私精累全港」，不滿「要全港埋單」，又為飲食業感嘆「今次唔知會執幾多間 」。



又一城食肆望月樓Omicron群組愈滾愈大，至今已有7宗個案確診。（資料圖片）

林鄭月娥表示，過去一日香港疫情出現急劇變化，因而要收緊社交距離措施，避免社區大規模傳播，由1月7日周五凌晨起，直至1月20日，為期14日，禁止食肆晚市堂食，即6時後不能設堂食，其他非晚市堂食都會收緊，B、C、D類食肆每桌人數上限減少2人，酒吧、健身中心、主題公園、美容院等15類處所關閉。

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收緊防疫措施消息公布後，網上即時有熱烈反應，不少網民都指政府「轉軚轉得快」，「昨日先話唔改，今日就改」，又指始終不明白禁晚市有何用，「望月樓群組唔係午市出事咩？」；有人替飲食業感不值，「食肆就慘，個市啱啱先好啲」、「食肆最無辜」，更稱「唔知今次又要執幾多間啦」。

不過有網民就認為新一波疫情來勢洶洶，食肆始終是高危場所，「個個除口罩食嘢，並且唔係除一陣」，反而其他地方如戲院和學校等，相較安全些。亦有人同意看法，稱「如果係收緊就真係快快趣趣停兩個禮拜，等人哋年尾可以食飯團年飯開年飯嗰啲」。