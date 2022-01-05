晚市禁堂食｜公務員不實施在家工作　網民意見兩極：WFH仲多嘢做

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，港府宣布收緊社交措施14天，自周五（7日）起暫停食肆晚市堂食，並要求酒吧及酒館、599F的15類場所關閉。消息一出引來市民關注，有公務員則關心政府會否再次帶頭容許僱員在家工作，以減低感染風險，不過一眾打工仔似乎並不支持，指出「WFH（work from home）仲多嘢做過返公司，不了」。行政長官林鄭月娥於政府記者會表示，暫不實施公務員在家工作，但鼓勵私人企業可作類似安排。



Omicron殺入社區，港府宣布收緊社交措施14天，公務員暫不實施在家工作，但鼓勵私人企業可作類似安排。（資料圖片）

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林鄭月娥表示，過去一日本港新冠疫情出現急劇變化，宣布收緊社交措施，包括周五起以「快、準、狠、最大力度」全面禁止晚市堂食，同時要求599F表列處所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題公園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪及康文署場地關閉。

不少打工仔也關心最新疫情下工作安排，有公務員更極速發文，要求作為本港最大僱主的政府再次帶頭，容許僱員在家工作，以減少人流及公眾交通工具風險。不過林鄭月娥指出，公務員工作範疇多樣，若實施在家工作有機會影響公共服務運作，故暫不實施在家工作，但會調整公務員的工作安排，又歡迎私人企業推行相關安排。

不少打工仔再次討論在家工作話題，有人質疑只收緊社交措施卻不停課及容許在家工作，實際上只造成更多不便。（資料圖片）

帖文一出即引來討論，身為打工仔的網民意見兩極。有人認為不少打工仔，尤其公務員已接種疫苗，按正常情況上班風險不會太高，更笑指在家工作反而更忙碌，「有9x%公務員打咗針，所以唔驚」、「大家點解咁恨WFH嘅？明明WFH期間workload重勁過平時」。

不過也有網民質疑，政府措施並不全面，只收緊社交措施卻不停課及容許在家工作，實際上只造成更多不便，「上堂同返工坐交通工具係唔會傳播？政府唔停工，私人會鬼停咩」、「個病毒係咪唔搭地鐵又唔搭巴士，同埋有辦工時間，開夜班，晚上6時開工？」。

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