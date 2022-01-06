人妻帶小鮮肉同事返家短住　稱「修水電」太夜留宿　官聽到都唔信

小鮮肉同事上門「修水電」，這句話似曾相識吧？台中1名人妻去年到某公司任職，結識了年輕7歲的小鮮肉男同事，人妻在寓所附近與小鮮肉擁吻被丈夫撞破，丈夫氣得帶孩子回老家讓大家冷靜，豈料妻子竟直接帶小鮮肉上返家短住一周，更大膽在電梯親熱，甚至把家中鎖匙都配給對方。丈夫揭發事件後，妻子竟辯稱同事只是上門「修水電」，因修得太晚不好意思叫人回家才留宿，又指同事是同志，2人只是「閨密」。丈夫認為自己慘戴綠帽，怒向2人索償100萬台幣（約28萬港元），法院審理時也認為人妻的解釋離譜，當場提出反駁，而男同事說法亦不可信，終判2人賠20萬台幣（約5.6萬港元）。



郭姓人妻返新工認識了細7歲的男同事，被丈夫發現出軌。（示意圖／Getty Images）

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案情指，原告和郭姓妻子於2016年結婚，育有2名孩子。郭女當了5年家政婦（即幫傭）後，去年到某公司任職，生活節奏大變，在公司結識了比她小7歲的「小鮮肉」王姓男同事。原告發現妻子轉工後經常外出，但不交代行蹤，有天他起疑下跟蹤妻子，驚見她在家中附近與王男擁吻。

原告一時受不住，翌日告訴妻子想帶走2子女回老家幾天，好讓大家冷靜一下。未料妻子索性帶王男上門過夜，在家中住了1星期，平日更一同上班，妻子更把鎖匙交給王男，好讓他在家中自由出入。後來原告回家，看閉路電視發現妻子與王男曾在電梯內親熱，「綠帽」大得蓋住他的頭，氣得提告2人侵害配偶權，索償100萬台幣。

郭女否認出軌，解釋只是邀王男回家「修水電、釘裝DIY置物架」，但因為修得太夜，不好意思叫他離開，而且王男家人經營早餐店，太晚回家會打擾家人，擔心太無人情味，只好叫他睡梳化。她又辯稱王男是同志，2人不可能有染，只會當他是「閨密」。

王男則提供證據，展示1張和另1名男子頭部互靠的照片，證明自己不可能和郭女有染，他因為受性別認同之苦，常得到郭女關懷，實以姊弟相稱。

台中地院審理時，考慮到郭女與王男曾在電梯內的親密舉動，原告還拍下王男多次上門留宿進門畫面，長達一周，認為2人的確存在超友誼關係，互動超越已婚女性和一般異性朋友的界限。法官同時不採信王男自稱是男同志，不可能和郭女發生親密關係的說法，舉證的照片證明不了什麼。

法官又考慮到事發後郭女父親、即原告外父曾出面調解，郭女和原告對質時，曾當面承認外遇，承諾只要撤告，就不會再和王男來往，「我也答應我爸了」。法官認定2人的供詞只是在逃避責任，判郭女與王男要向原告賠20萬台幣。

（綜合）