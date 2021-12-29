撞破老公同外籍看護床上除衫攬住瞓　稱一時衝動　人妻：應原諒嗎

一名女網友在網上社群分享，丈夫堅持聘請一位年青貌美、衣着性感的外籍女看護，雖然心裏有點不喜歡，但由於該女看護主要是照顧她老爺，因此也接受了。誰知有次提前返家，竟看到晴天霹靂的一幕，讓她崩潰求教網民：「想問問大家，如果換作是你，你會原諒他嗎？」



文：女事主發表於匿名公社

雖然一直覺得有問題，但又沒明確的證據，第一次看到那名外籍看護來家裡時，我就覺得心裡的警鈴大作；因為她很年輕穿著很時髦，長長直髮、緊身低胸上衣內略顯豐腴的線條讓人想入非非；一點也不像我心中的看護形象。

我跟先生提想換一個，他卻說爸爸鍾意最重要，我半開玩笑說：不是你鍾意嗎？他還不耐煩地要我別想太多。我想她來也是跟我公公同住一間所以也就沒說什麼了……

老公自稱飲大咗一時衝動 你又覺得能否原諒？（點圖放大看原文及網友意見）▼▼▼

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直到那天本來帶女兒回娘家過夜，到晚上要睡時，她一直哭鬧，因為忘了帶她最重要的熊玩偶她睡不著。最後沒辦法，只好由我弟開車送我們回家。深夜高速不塞車，我們很快就到家了；進門後，在我們房間沒找到我先生，直到我女兒喊我，才發現他竟然跟那個外籍看護在我女兒床上抱著睡著。衣服還凌亂地脫在地上。我弟當場給我先生一拳，就把我跟我女兒帶走。事後，我先生一直解釋那是一次意外，他只是喝多一時衝動，永遠不會再犯，那名外籍也離開了；要我帶女兒回家，原諒他的行為。想問問大家，如果換作是你，你會原諒他嗎？

網民留言：「他有可能因衝動跟一頭豬睡嗎？衝動就是有在想」、「問自己內心到底怎麼想的？妳要的是什麼？大家你一句我一句也都不會是最好的方式，用自己可以接受的方式解決之後的生活才會舒心，加油！」、「當然不會原諒呀！也許給他機會，但我可能也會劈腿一次給他看，因為我個人有就是會想以牙還牙，要不然就是離婚而已」、「不原諒！妳弟太仁慈只打一拳；要我一定往死裡打」、「不多說，這幾乎已經是名存實亡了，恭喜遭背叛者得到背叛者一個大把柄，好好利用！我是投離婚一票」。

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