安心出行揭出軌？紀錄揭人夫曾赴時鐘酒店　老婆質問拒認兼施家暴

安心出行用於紀錄行蹤以便追蹤感染個案，竟然還能成為出軌證據！有人妻在討論區上發文，指看到丈夫的安心出行紀錄出現時鐘酒店名字，即使在電話中對質他都堅持自己沒有去過，吵架後更被丈夫毆打，「好似想要打死我咁」，但因當下沒有證據所以未有報警，而且因育有3名子女亦不欲離婚。有網民建議人妻應該盡快到醫院驗傷，以免傷勢惡化「手尾長」，同時要在醫院報案室報案，留下被家暴的證據。



有人妻在討論區上發文，稱看到丈夫的安心出行紀錄出現時鐘酒店名字，但他堅持沒有去過，被追問時更對妻子施以家暴。（GettyImages）

該名人妻在親子王國討論區上發文，帖文標題已經指出「安心出行變出軌」，她提到自己無意中看到丈夫的安心出行紀錄，其中包括「去過時鐘酒店」，其後她與丈夫在電話中對質，但對方堅決稱「都話冇」。夫婦後來當面吵架，被丈夫竟出手施暴，「狂中個頭，好似想要打死我咁，呢幾日（個）頭仲好痛」。人妻指雖然想報警將丈夫繩之於法，「但現場無錄底證據」，因而作罷。

樓主後來在回應中提到，自己育有3名小朋友，「完全冇人接手，所以其實係冇時間去（報警）」，又指當時要趕時間送子女上學，「同時亦怕鄰居知道」。樓主稱發文時自己情況安全，「冇嘔，冇暈，只係一掂到就好痛」，「佢淨係打我個頭，完全睇唔到有瘀傷，但呢個日就爆痛」。

最後她亦提到，丈夫只要醉酒就會人格分裂，「不過唔惹佢又平安無事」。她懷疑丈夫出軌之後，夫婦已進入冷戰狀況，「我好想一走了之，但3個小朋友唔知點安排，因為冇屋企人幫手」。

安心出行用於紀錄個人行蹤，是防疫安排的重要一環，巿民進入指定處所時都要「嘟一嘟」。（資料圖片）

網民紛紛認為，人妻當下之急是要先到醫院求醫，以免傷勢惡化，「頭有事會慢慢發出嚟，你都係去醫院驗下好啲」、「仲係痛真係去睇下醫生好，嚴重咗就大件事」、「仲痛就去醫院，可能內傷／瘀血／腦震盪」。

留言亦狠評樓主的丈夫行為不當，疑似出軌之餘還要對妻子施以家暴，建議人妻應該盡快離開以保障自己安全，「好老實講佢出軌唔應該，仲打你已經唔要得」、「自己唔啱仲要打人！呢個男人唔要得啦！」。網民們亦提到，人妻在在醫院求醫時可以驗傷並向報案室報案，「你快啲去睇急症，嗰度有警崗可以順便報埋案，等將來爭撫養權有幫助」、「唔需要錄低證據，你可以去驗傷」。有網民指人妻遇到家庭暴力，離婚後很大機會可以爭取到撫養權，「佢下次打你，你應該報警再去政府醫院驗傷留記錄，離婚時小朋友佢都爭唔到」。

（親子王國討論區）

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