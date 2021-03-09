男友暴力掌摑轉頭氹返　港女被家暴仍想感化對方　網民：咪呃自己

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-09 15:00

暴力絕非解決問題或發洩情緒的方法，更何況對象是心愛的人？有港女於討論區發文，指男友平日待她如珠如寶，將她放於首位，然而兩人相處遇到爭吵時，男友激動起來卻會掌摑她，行為甚至愈來愈暴力。她深明男友日後仍有機會「再郁手」，卻不捨對方，甚至希望感化男友。帖文引來網民熱議，不少勸她盡快分手保護自己，「唔通你想俾佢打死先走？」。

有港女發文指，男友激動時會以暴力對待她，雖然明知關係不健康，她仍苦惱應否分手。（《深夜前的五分鐘》劇照）

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「打完我又氹返我」，該名港女早前於Dcard討論區發文，稱與男友相識時，對方一直表現斯文，「但耐咗就開始現形」。她說男友激動時表現與平日截然不同，起初會「好大力捉我隻手，每次都會捉到瘀晒」，後來愈來愈暴力，早前更因小事掌摑她，「但打完又氹返我，佢話唔係我發脾氣佢都唔會打我」。

港女指，深明自己被打後仍接受對方絕對有問題，「試問邊個女仔會接受到男朋友打佢？」，但想到平日與男友的相處卻不捨得提分手。她說對方會將她放於首位，又願意為她付出，「佢平時唔打我嗰陣真係唔錯，就算無錢都會畀我食先，又會煮飯我食，連啲碗都唔使我洗，話唔想未來老婆辛苦。每次我話想食咩佢幾遠都會買畀我，女仔都唔會望多眼」。

港女指，男友平日將她放於首位，激動時卻會使用暴力，令她不知如何是好。（《深夜前的五分鐘》劇照）

她直言面對這段關係時不知應如何選擇，形容兩人相處猶如「坐過山車」，「我唔會再信佢話佢唔再郁手，我知有第一次就會有落去」，同時卻不捨男友，只好向網民訴苦及詢問意見：「有時真係好攰，我到底可以點做？有無過來人感化到另一半？」

帖文引來網民熱議，不少人紛紛留言勸樓主盡快分手，「對你幾好都好，萬一有一日佢控制唔住自己，發生意外，你有命享受呢啲好？介紹佢去精神科啦」、「理得佢平時幾好，打就係打，分得。而家佢唔打算改，咁你留低做咩？繼續俾人打？感化到你一早感化咗啦，唔好自己呃自己咁傻女，早走早着」、「打完氹就得啦？黐線，打妳嗰下你就分得手，呢啲嘢唔可以開個頭，開咗就要即刻結束」。

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