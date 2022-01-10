單日增24確診｜2大網上搜尋器即睇高危大廈、商場食肆＋使用教學

【Omicron／確診者食肆、大廈、商場名單】Omicron襲港疫情升溫，本港今日（1月10日）新增24宗新冠肺炎確診，包括1宗本地感染暫未肯定源頭個案。確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈，以下介紹的網上搜尋器、互動地圖等疫廈搜尋工具都非常方便實用，隨時隨時知悉確診者足迹，避免中招。
本港最新確診數字：
超方便確診者大廈搜尋器推介
香港新冠肺炎確診個案連日反彈，累計已有超過1.2萬宗。感染人數急升下，確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈。要避開高危地點，以下2種工具包括民間自製網上搜尋器，以及政府疫情互動地圖都幫到你！
超方便民間搜尋器查確診者大廈教學▼▼▼
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確診者大廈搜尋器：請按此
疫情互動地圖使用教學
要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，或自己曾前往、所在地方是否需要強制檢測，亦可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下：
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疫情互動地圖：請按此
單日增24確診！多18處所須強制檢測！強制檢測名單、限期須知一覽疫苗接種須知｜打第3針？復必泰、科興副作用一覽！5類人不宜打政府再增疫苗接種點！最新檢測中心、疫苗接種中心名單、開放時間Omicron襲港防疫｜互動地圖即睇高危食肆、商場、強制檢測名單