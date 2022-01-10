單日增24確診｜2大網上搜尋器即睇高危大廈、商場食肆＋使用教學

【Omicron／確診者食肆、大廈、商場名單】Omicron襲港疫情升溫，本港今日（1月10日）新增24宗新冠肺炎確診，包括1宗本地感染暫未肯定源頭個案。確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈，以下介紹的網上搜尋器、互動地圖等疫廈搜尋工具都非常方便實用，隨時隨時知悉確診者足迹，避免中招。



本港最新確診數字：

超方便確診者大廈搜尋器推介

香港新冠肺炎確診個案連日反彈，累計已有超過1.2萬宗。感染人數急升下，確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈。要避開高危地點，以下2種工具包括民間自製網上搜尋器，以及政府疫情互動地圖都幫到你！

超方便民間搜尋器查確診者大廈教學▼▼▼

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確診者大廈搜尋器：請按此

疫情互動地圖使用教學

要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，或自己曾前往、所在地方是否需要強制檢測，亦可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下：

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疫情互動地圖：請按此