科興疫苗接種降至3歲　疫苗通行證2類人豁免 　第3針須知、接種點

【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／第3針副作用／科興／復星BioNTECH復必泰／社區疫苗接種中心／晚市禁堂食】Omicron襲港疫情嚴峻，2月24日將推行「疫苗通行證」，並擴大表列處所範圍，而政府宣布，疫苗通行證實施初期，18歲或以上人士須接種至少一針疫苗，至4月底須接種至少2針，至6月底若已接種2針疫苗超過9個月，就必須接種第3針才符合疫苗通行證資格。不過，12歲以下小童，以及有醫生證明不符合接種條件的人，可獲豁免。

另外，3歲兒童周二（2月15日）開始可以接種科興克爾來福疫苗（科興疫苗），預約服務由當日上午8時開始，而5至11歲兒童周三（2月16日）開始可以接種復必泰疫苗。兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗，需要相隔28天；至於復必泰疫苗，衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，兒童若接種復必泰疫苗，只接種成人復必泰疫苗的三分一劑量，而5至11歲兒童，接種兩劑科興疫苗之間相隔28日，接種兩劑復必泰疫苗則要相隔至少12星期，並建議在大腿注射。

另外，現時已接種兩劑復必泰疫苗滿6個月的合資格人士，可接種第三劑疫苗，新冠康復人士可接種第二劑疫苗，以及12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。

究竟有哪些疫苗接種中心開放？接種第3針疫苗有什麼副作用要留意？保障基金保障範圍又包括哪些？以下一一話你知。



先看社區疫苗接種中心名單：

兒童社區疫苗接種中心名單：

流動疫苗接種站服務時間表：

而政府另會在13個地點增設或重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務：



金鐘添馬公園（服務至一月十二日）

柴灣邨灣畔樓

鴨脷洲漁安苑

九龍塘又一城

石硤尾街停車處

油麻地鴉打街臨時遊樂場（服務至一月十四日）

馬鞍山錦豐苑

馬鞍山雅典居

將軍澳安寧花園

屯門翠寧花園

屯門嘉悅半島

愉景灣蘅峯曦欣閣

愉景灣消防局側空地

賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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另外，雖然目前政府無再公布接種疫苗後送院個案詳情，但之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。

