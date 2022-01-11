壽司郎提食客堂食補枱限30分鐘：我哋嘅原則　網民力撐：辛苦職員

網絡瘋傳影片，男女食客打算光顧壽司郎黃埔分店時，因錯過叫號超過30分鐘，被職員告知按店方規定未能「補飛」再次輪候入座，因而當場大鬧。事件引來網民熱議，不少人批評涉事食客無理取鬧，同時大讚職員處理手法冷靜專業。壽司郎昨日（11日）亦即時發文再次解釋叫號守則，強調若客人持有的籌號一旦過了30分鐘便會視為取消及無效，不會再獲「補枱」，更於帖文加上「#30分鐘係我哋嘅原則」的標籤，獲網民力撐「靚抽」。



壽司郎昨日（11日）發文再次解釋叫號守則，強調若客人持有的籌號一旦過了30分鐘便會視為取消及無效，不會再獲「補枱」。（壽司郎fb圖片）

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男女食客因籌號過時未獲「補飛」而大鬧黃埔店的影片於多個網絡平台瘋傳，片中女食客多次向女店員怒斥，指兩人手持預約籌，認為即使錯過叫號亦應比在場沒有預約的客人優先獲候補入座，「我哋係咪應該快過walk in嗰啲人呀，我哋一早攞咗飛！我哋只不過過咗鐘咋嘛」。她又指自己遲到是由於身體不適，屬不可控制的情況，「咁我唔舒服有咩辦法啫？」。

女店員多次解釋，因兩人手持的籌號已在30分鐘前叫號，按公司規定只能作廢未能候補，建議兩人重新排隊。女子聞言大感不滿，要求店員提供證明籌號已過30分鐘的確實證據，「你哋話30分鐘我話未夠呀，你哋講咋嘛，我就要信㗎嗱」，形容事件牽涉原則及公道問題，「完全唔合理呀嘛！唔係食唔食嘅問題，你數據又畀唔到我」。最終男女食客怒極離開，在場一度有正在輪候的食客歡呼。

網上瘋傳短片，有食客疑因錯過壽司郎叫號，發難怒斥店方處理手法不公，引來網民熱議。（fb影片截圖）

事件引起網民討論，壽司郎昨日黃昏於facebook專頁發文，再次解釋叫號守則。店方指，當首次叫號時，若食客不在場便會保留號碼30分鐘，以便有突發狀況時，食客能有充裕時間返回店內用餐；不過如號碼超過30分鐘的保留時間，則將被系統自動取消及視為無效，而每張籌只限保留1次。帖文最後亦加上「#30分鐘係我哋嘅原則」及「#數據數據數據」等標籤，疑似向事件「抽水」。

女子要求店方交代處理手法，同時大罵壽司郎每間分店的規矩也有出入，令食客難以跟隨。（fb影片截圖）

網民看過帖文也紛紛讚好，直指一般食客理應能明白並遵守店方的規定，甚至認為30分鐘的時限「已經好寬限」、「其實保留30分鐘真係好好，仲有app可以睇住，大把餐廳過咗5張飛就要重新排過」。亦有大批網民留言，期望壽司郎能表揚面對突發事件仍能提供專業服務的一眾店員，「感謝貴司明察秋毫，前線員工表現專業公正，值得加許」、「感謝講原則嘅職員！我哋都係奉公守法嘅市民嚟」、「辛苦晒店長有禮貌又解釋清楚，欣賞公司為員工解憂」。

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