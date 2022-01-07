2歲童泳池肚痾致池水變黃　店方索賠$2100　家長嫌太貴拒付遭鬧爆

為了鍛鍊子女身心健康，很多家長自小便讓孩子學習游泳。內地有家長早前就帶2歲女兒到私人親子泳館上課，期間沒有按規定穿上紙尿片的女兒突然「拉肚子」，導致整個泳池的池水也被污染。事後泳館須閉館及徹底消毒一番，店方要求女童家長賠償2100元（人民幣，下同，約2570港元），惟家長認為金額過高而拒絕，更向傳媒求助。事件曝光後惹來網民討論，不少人批評涉事家長不負責任，直指「2000多很良心價了，這都不願意賠」。



內地有家長早前就帶2歲女兒到私人親子泳館上課，期間女兒突然「拉肚子」，導致整個泳池的池水也被污染。（微博影片截圖）

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浙江電視台節目《1818黃金眼》報道，杭州1位楊姓媽媽早前與奶奶一同帶2歲女兒到私人親子泳館上幼兒游泳課。楊女指當日奶奶負責為女兒換上泳衣，惟對方忘記按規定幫女兒穿上防水紙尿片，「我作為媳婦的，也是不太好去說她」，因此明知女兒沒穿尿片，也容許她下水上課。

沒想到上課期間樂極生悲，楊女的女兒原本在手舞足蹈，下一秒卻發生尷尬事件，水中突然冒出氣泡，然後女兒身邊的池水便漸漸變黃。楊女發現女兒有異樣已急急抱起，然而已經太遲，「開始沒有發現，等到我們發現已漏出來了」。原來女兒突然「拉肚子」，仍是幼兒的她一時忍不住便當場「釋放」，剛好遇上忘穿尿片，導致整池池水也被污染。

泳館得知情況，即時疏散池內兒童，「當時老師叫大家都起來了，看了一下，這個水就不行了，細菌很多」，然後將面積共2367平方呎的泳池池水全部放掉，徹底消毒一番，再重新為加水及啟動恆溫功能，足足需要停業2天才完成。陳姓負責人指，館方於門口已設置告示，提醒家長為孩子穿上紙尿片，「告示上寫得清清楚楚，3歲以下的寶寶在進泳池之前，務必要穿好尿布，否則造成的影響，需承擔6000元（約7341港元）的換水費」。

考慮到事件並非楊女刻意造成，而且她是泳館的長期會員，館方事後要求她賠償現金2100元（約2570港元）或扣除20節課，「1個水池全部放滿要340噸水，再加上電費，我們的加熱棒，4台空調，直接的損失是4200多塊錢，我們跟家長協商說讓她承擔一半，其他損失3、4萬塊錢，根本就都不算了，因為本身做生意就要承擔這個風險」。

楊女承認自己及家人有責任，但認為館方索償金額過高，希望能與館方商量一下賠償金額。（微博影片截圖）

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楊女承認自己及家人有責任，但認為館方索償金額過高，「因為這個是突然知道要賠償，這個金額的話，在我預想之中還是有點多，希望大概賠1000元（約1223港元）的樣子」。她希望能與館方商量一下賠償金額，但負責人一口拒絕。

事件曝光後引起內地網民討論，不少人批評家長的過失導致泳館損失，認為只需賠償2000元已經非常「良心」，「本來就得換水，還得換濾芯，才兩千塊已經很佛心了」、「我以為要賠上萬，結果才2100啊，這上新聞是自爆嗎」、「店家已經很仁慈了，最大的問題是顧客沒覺得自己有大問題」、「如果只要我賠2100我真的要笑出來了，這家長真是不識好歹」。

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