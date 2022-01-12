女友擔心男友搭訕閨密　他被迫穿女裝意外美翻天　網民：更要小心

這麼可愛一定是男生！泰國最近瘋傳1段閨密聚會影片，其中1名「女生」穿上1條紅色連身短裙，露出一雙逆天美腿，但開口卻是一把男聲。當地傳媒指，原來這名男生要出席女友的閨密聚會，女友怕他與姊妹搭訕，竟將他打扮成女人再去。男友其實沒有多大不滿，還大讚女友打扮技巧好，未料影片在網上吸引逾千萬次觀看，網民大讚該男生美翻天又性感，將身旁女友都比下去，又指女生這樣幫男友打扮，「小心吸引到其他人」。



泰國有女生把男友打扮成女人出席閨密聚會，未料被網民大讚比女友更漂亮。（「lookjunjjr」TikTok影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

近日網上瘋傳1段閨密聚會影片，由泰國女網民上傳至TikTok（抖音國際版），片段現時已有超過1000萬次觀看。片中1名穿上紅色貼身高叉連身裙的「辣妹」，臉上化了妝塗了唇膏，翹腳時意外露出一雙美腿，但開口卻明顯是一把男聲。

+ 5

當地傳媒指這的確是個男生，笑言男人穿裙未必是個人喜好，可能是女友要求，防止男友「勾三搭四」。原來他當時出席女友和閨密聚會，「我被迫扮女人」，女友迫他扮成女生才可去聚會，因為怕他「撩女仔」，與同場閨密打情罵俏。男生看起來沒有不悅，還大讚起女友的打扮和化妝技巧，而片中他的右手搭着正是女友本尊。

男友穿上裙子後看起來很自在，完全代入角色，還擺甫士讓女友拍照，上身靠在樓梯上，刻意展示身上的裙子、長腿和高跟鞋。影片爆紅後，女生後來還上傳了男友的生活照，展示男友平日帥氣的一面。

網民大讚她的男友「漂亮」、「性感」，「好可愛，像真的女人」，甚至有人稱「重點是他比女朋友還漂亮」，有人提醒其實是女生的男友本來很帥，扮女人才有這效果。太多網民讚男友的美腿，女生大方回應稱男友的腿真的很光滑。雖然女生將男友扮成女人以抵抗閨密，但不少人笑稱「小心吸引到其他人」、「小心男朋友會交到男朋友」。

（綜合）

越南籍美女在facebook發帖聲稱丈夫送了大筆現金給她，有網民笑稱是炫富文。（「Nguyễn Thị Quỳnh Mai 」fb圖片）