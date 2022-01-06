北大美女獲留學生狂追　終被打動遠嫁非洲　落機先知老公驚人身份

30多年前，中國名校北京大學一名女大生殷傑，不顧父母的反對，執意嫁去了非洲小國幾內亞比索。



幾內亞比索（或譯「畿內亞比紹」）是世界上最低度開發國家之一，政局動盪，人均收入很低，傳染性疾病氾濫。她甚至曾為了躲避戰亂，帶著剛滿3歲的孩子回國，靠賣便當維持生計。那些年她到底經歷了什麼？如今的她又過得怎麼樣了？

據《騰訊網》報道，1968年5月，殷傑出生於北京的一個工人家庭，18歲那年以優異的成績，考入北京大學。然而，就在她讀到大二的時候，一個黑皮膚男生的出現，徹底改變了她的人生軌跡。男生叫卡林通．卡，來自幾內亞比索，到北京大學留學，比殷傑大7歲。在一次朋友聚會上，卡林通對殷傑一見鍾情……

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從這以後，卡林通開始瘋狂追求殷傑，之後更在電話中直接表白。殷傑被嚇了一跳，那時的她對卡林通沒有任何想法，所以委婉地拒絕了。可卡林通沒有放棄，每天採取更猛烈的電話攻勢，不過事與願違，這一招不僅沒起到作用，反而讓殷傑更加害怕，到最後連電話都不敢接了。卡林通很失落，可又不甘心就這樣與殷傑斷了聯繫，在朋友的建議下，他跑到殷傑的宿舍樓底下，大聲呼喊殷傑的名字。眾目睽睽，殷傑只得硬著頭皮下樓，但對於卡林通的約會邀請，她還是有些顧慮，最終只說需要再考慮一段時間。

接下來的日子裡，他對殷傑展開了「窮追猛打」式的追求。按殷傑的回憶，「那時的他特別寵我，基本不讓我走路，背著我走，送我回宿舍也是背著我上樓；吃飯的時候，給我把飯打來，餵著我吃」。卡林通如火的熱情，讓情竇初開的殷傑陷入甜蜜的寵愛中，通過一段時間的交往，她也發現了卡林通身上的諸多優點，最後答應了他的追求。在思想開放程度遠不及現在的上世紀八九十年代，這場跨越種族和地域的戀情，注定會面臨更多的困難和挑戰。大學畢業後，殷傑第一次帶卡林通見了自己的父母。隨後，父母即表示，堅決反對兩個人在一起。此時的殷傑正沉浸在愛河中，對父母的勸阻絲毫聽不進去，父母越是阻撓，她越是堅持。最終，父母拗不過殷傑，無奈妥協。1990年10月，22歲的殷傑和卡林通在北京登記結婚。之後，兩人乘坐飛機，飛往幾內亞比索。雖然早就做好了心理準備，但當到達幾內亞比索時，她還是被周圍貧窮的景象驚得緩不過神來。

但這些還不算什麼，最讓殷傑措手不及的，是卡林通變了。卡林通的父親是幾內亞比索的政府官員，有4個妻子，30多個孩子，卡林通是「嫡長子」。與當地一般人家相比，卡林通家的生活條件好很多。在父親的安排下，再加上中國留學的經歷，卡林通很順利地進入到政府部門工作，每天早出晚歸。一開始，殷傑覺得丈夫很辛苦，可漸漸她發現丈夫每天忙碌的似乎不僅僅是工作。他每天要洗三次澡，換三身衣服，香水不離身，經常大半夜不回家。這些反常的舉動，讓殷傑心裡開始打鼓。終於有一天，她忍不住質問：「你一天天的不回家都去哪？」卡林通回答：「我去社交啊，怎麼了？我們國家都這樣，男人幹啥事，女人是不能過問的。」她越想越咽不下這口氣，開始學習當地葡萄牙語、外出找工作，每天把自己打扮得漂漂亮亮的，和公司同事一起出去玩。後來，卡林通慌了，吵了幾次之後，終於意識到自己對妻子的不公和忽視，踏實下來回歸了家庭。

1998年，幾內亞比索爆發了嚴重的內戰。作為國會議員，卡林通對這場戰爭早有預感，緊急將殷傑和兩人的女兒妮娜送往碼頭，安排她們乘船逃離。回國後，殷傑住進了父母的家裡。為了減輕父母的經濟負擔，她帶著妮娜，到學校門口擺攤賣便當，一天下來賺30多元，基本維持母女二人的生活開支。這樣的生活，一晃就是2年。2年間，她沒有卡林通的任何消息，那時候大陸關於幾內亞比索的新聞也很少很少，她甚至不知道卡林通是不是還活著。2000年的一天深夜，殷傑終於接到卡林通打來的電話。卡林通說，「我這邊局勢一直不穩定，怕妳擔心，就沒敢打電話。告訴妳個好消息，我要來北京工作了，在幾內亞比索駐華大使館。 」一周後，卡林通坐著外交部的車，來到了殷傑的住處，一家人終於團聚了。如今，殷傑一家長住北京，過得幸福美滿。目前，卡林通擔任幾內亞比索駐華公使銜參贊。

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