「前夫」睇COLLAR直播　1個留言被老婆斷正　網民撐：唔好怯呀！

【ViuTV女團名單／全民造星IV／COLLAR／Marf／Gao／Day】ViuTV 《全民造星IV》首個女團「COLLAR」昨日正式出道，成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。

過去一眾因另一半愛上男團MIRROR、自稱「前夫」的男士，立即成立facebook群組「前夫反擊戰」，目前已吸引近7萬人加入，立誓要讓鏡粉伴侶一嘗被冷落的滋味。正正在女團成立當天，這場反擊戰便出現「第一滴血」，有人夫分享與妻子的對話截圖，指昨晚觀看COLLAR直播並曾經留言，結果被妻子「斷正」，掀起夫妻罵戰。



ViuTV女團COLLAR於1月12日正式出道，8名成員在記者會大曬代表團體的「衣領」手勢。（陳順禎攝）

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該名「前夫」在群組發文，指他昨晚觀看COLLAR的instagram網上直播，不料妻子「竟然衝入嚟個Live到捉我喎！」，並截圖傳給他以示證明，指樓主過去批評她追星時無理取鬧，但現在自己又追看女團動態。

樓主透露在短短一天已經與妻子「連開三戰」，並在帖文向成員Candy表達愛意，指「如果妳睇到呢篇嘢，我希望妳知道由你第一Round開始我已經好支持妳，我超級欣賞妳！作為晴蛙，我死而無憾」，又笑言現在已手把手教導兒子認人，「萬一我有什麼不測，第時由我個仔繼續支持妳啦」。

點圖放大看夫妻罵戰▼▼▼

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帖文一出引來大批網民留言，不少同路人立即勸樓主盡快撤退，又提醒要開另一個賬戶追蹤女團消息，「師兄快啲走！我哋頂住先！」、「頂住啊兄弟，怯就輸足一世」、「係男人就企硬」、「千祈唔好怯呀！」、「見你咁可憐，我幫你搵方法轉告畀Candy聽」、「師兄，我地會代你繼續落去」。不過，亦有部份網民懷疑只是兩夫妻之間的情趣，認為當笑料一則即可，「係你哋溝通嘅情趣定堅嬲呀？驚跟車太貼喎」。

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