ViuTV女團COLLAR首次表演即爆時裝災難！　網民O嘴：真係好核突

【ViuTV女團名單／COLLAR／Marf／Gao／Day／時裝災難／全民造星IV】ViuTV 《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。

不過COLLAR出道第一次表演即「炒車」，有網民在直播看到COLLAR成員衣着後，直指是時裝災難，形容各成員的打扮都「好大鑊」。有網民則估計，與COLLAR接了品牌代言或品牌贊助有關。



ViuTV 《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，造型照穿上黑色衣服，型格十足。（ViuTv Facebook）

ViuTV 《全民造星IV》女團COLLAR宣布成軍首次登台，8名成員衣着有隊形，又與背景撞色，整體打扮造形被形容為時裝災難。（ViuTv Facebook）

ViuTV今晚（1月12日）晚上公布女團COLLAR成員名單，8名成員Marf、阿Gao、Day、Ivy So、Winka、李芯駖、So Ching及Candy成軍後，首次登台表現，不少網民事前都表示十分期待。

即睇COLLAR首次表現精華▼▼▼

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不過，當COLLAR成員正式亮相及表演後，網民紛紛指各人的衣着打扮和整體造型「好大鑊」，網民留言多是有彈無讚，指衣着既沒隊形，又不適合成員穿着，直斥是「時裝災難」，「啲衫好唔match，定係特登的？」、「有啲人carry 唔到啲衫，怪怪地」、「On stage造型唔得喎」。也有網民估計，COLLAR成員衣着問題與品牌代言或贊助有關，但整體實在是「核突」難睇」、「8個成員，無一個着得好睇，都幾高難度」、「造型師係咪好憎Candy同Winka？」。

不過，有人認為女團才剛成立，毋須太苛責，「大家唔好彈佢哋啲衫啦！佢哋都冇得選擇，比多d正能量支持」。

對於COLLAR首次亮相造型，大家又有何看法呢？▼▼▼