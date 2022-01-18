老婆農曆新年前食晒成包開心果　契媽話唔好意頭：遲啲要去拜神呀

家中長輩對傳統習俗有堅持，年輕一代如果認為與自己認知有分別難免會感到懊惱！有網民在討論區上分享，指妻子十分喜歡吃開心果，但未過年已經將契媽購買的賀年食品開心果吃完，結果被批「話未過年就食晒新年嘅嘢唔好意頭」，更要他們新年的時候去拜神保平安。不少網民都表示未有聽過類似習慣，指吃完的話只需要再買就可以。



有網民在討論區上表示，妻子因為在過年前已經吃完為過年準備的開心果，因而被契媽批評。 （GettyImages）

網民在香港討論區上以「未到新年，老婆已經食晒包開心果，佢契媽話唔好意頭」為題發文，指妻子是「好喜歡食開心果嘅女人」，妻子的契媽上周已經幫忙買入賀年食品，準備放入全盒。「我老婆見到包開心果已經心心眼，話可能未過年我已經食晒啦」，當時契媽已經要她忍口，「未過年就食晒新年嘅嘢唔好意頭」，而樓主就直言未聽過類似習俗。

樓主指妻子後來因為在家工作，「成功喺過年前食晒啲開心果」，於是被契媽問為何不將開心果收起，「話我哋兩公婆嚟緊嗰年會好黑仔，叫我哋新蒸頭記得去拜下神喎」。樓主質疑「乜有啲咁嘅禁忌咩？」，認為開心果只是零食，應該問題不大。

樓主表示，他從未聽到契媽提到的習俗。 （GettyImages）

網民們都認為契媽小題大作，開心果吃完再買即可，「聽都未聽過，以前就話物資唔富裕要慳啲，家下落街唔使5分鐘就咩都買到啦，要補幾多有幾多」、「多餘，食晒咪落街買多幾包囉，有乜所謂」、「再買就得啦，理得佢」。

（香港討論區）

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