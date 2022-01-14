沙田第一城再現極速鎖車　司機落車20秒即現身　網民：快似看F1！

賽車場上有極速傳說，鎖車界一樣有！沙田第一城向來被網民戲稱作「鎖車城」，以快速現身鎖涉違泊車輛聞名。日前網傳1條車cam片，顯示有外賣員只是離開電單車20秒左右，已經有輛白色貨車駛近想鎖車，幸好外賣員未有走遠，即時折返。網民指第一城有專業團隊，效率非常高，形容整個過程之快似在看F1，「外賣拒做第一城是常識吧，步兵除外」，又有外賣員教路，如果接到第一城的單，最好還是叫客人落樓取餐。



外賣員在沙田第一城外停車只是20秒左右，就有鎖車團隊現身。（YouTube頻道「車CAM特警」影片截圖）

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沙田第一城鎖車快街知巷聞，YouTube頻道「車CAM特警」日前上傳1段極速鎖車影片「沙田第一分鐘內鎖車城」，再次令網民大開眼界。影片1名外賣員將電單車停下後離去，只是過了20秒左右，就有輛白色輕型貨車駛近，2名人員下車準備拿工具鎖車，幸好外賣員未有走遠，即時折返並和其中1名人員傾談，對方疑要求他離開。

影片引起熱議，有網民稱想知道2人對話內容，鎖車隊職員態度似乎不太友善，惟許多人都認為是要求外賣員馬上離去。按鎖車的速度，職員應該是在附近不停巡邏，「離遠見到有綿羊仔馬上採取行動」。

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不少相信有送外賣經驗的網民，直言送外賣最好不要接第一城的訂單，「外賣唔接第一城生意，睇下業主幾時大投訴」，提醒如果要送的話，最好叫客人落樓領取，「試過有客唔落，將件貨退返公司」，「佢哋有專業鎖車隊，管理公司年搵千萬，如果揸電單車送外賣都唔好送去第一城，解鎖好似要300幾」。

有網民質疑疫情期間多人叫外賣，「佢又唔係長霸住，又唔係好阻街」，送外賣能否「免鎖」。惟有多人戲稱鎖車這樣快並非阻止交通擠塞，「係為咗屋苑庫房增值」、「佢哋都係靠呢啲搵錢」、「外判鎖車，真係有佣分」。然而，也有網民贊成這樣才可以阻止汽車阻街的問題，「管理公司做到嘢」。

（綜合）