美女網紅遭前度爆性愛片　被直播平台索賠735萬：只能用身體還債

在微博擁有140萬粉絲的內地知名美女網紅「狗頭蘿莉」，去年跟男友分手後，被對方將其私密影片外洩，因而飽受輿論壓力，禍不單行下，狗頭蘿莉遭直播平台索償600萬元人民幣（下同，約735萬港元）賠償金，令她極度崩潰，在社交媒體上數度發文控訴「我唯一能還的，可能就是利用身體去還債，但是真的很不好意思，大家知道我從未利用身體賺過一分錢」。



在微博擁有140萬粉絲的內地知名網紅「狗頭蘿莉」，去年跟男友分手後，被對方將其私密影片外洩，因而飽受輿論壓力。（狗頭蘿莉微博圖片）

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狗頭蘿莉去年與網戀男友分手，隨後與另1名男子交往，令前度相當不滿，一怒之下將他們的性愛片及其裸露片段外流，不但令狗頭蘿莉失去很多工作機會，網路上更出現大量惡意造謠其過去的訊息。對此，狗頭蘿莉決定在抖音發文公開過往暗黑經歷，「與其去看公眾號加油添醋，還不如我自己告訴你們」。

狗頭蘿莉坦言自己從小學3年級起遭爸爸猥褻，而且媽媽也知情，後來高中畢業後便離家出走，為了賺大學學費到電子廠上夜班，怎料卻遭組長性侵。直至大學一、二年級曾被網戀對象包養，男方幫她付學費、每月給她300元（約367港元）當零用錢，三年級開始接觸直播，與經理人簽約後被賣給某直播平台，惟公司以營運不當虧損為由，剋扣她3個月人工，她唯有轉戰其他平台。

狗頭蘿莉決定在抖音發文公開自己過往黑歷史，「與其去看公眾號加油添醋，還不如我自己告訴你們」。（狗頭蘿莉微博圖片）

雖然前男友因散布性愛片被判處8個月有期徒刑，但狗頭蘿莉仍感到難過困擾，工作量也因此減少很多，此時又被直播平台起訴違約，仲裁委員會判她須賠600萬元，她無奈表示這筆賠償金額要她不吃不喝，惟她不願意出賣身體過這樣的日子，「大家知道我從未利用身體賺過一分錢，對於自己過的更好，我都不願意去過那樣的日子，更何況出賣身體讓別人過的更好」，又指以長文交血淚史，是希望能給大家一些警示，「一個小姑娘真的玩不過那些有權有勢的人的，認清事實千萬不要抱着僥倖心理」。

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