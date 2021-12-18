44歲網紅與21歲女合照竟像孖生姊妹　辣媽提9個擇偶條件

美國一名44歲保養得宜的女網紅上載與21歲女兒合照到社交媒體，不少網民驚嘆她美艷得不像年過40，認為她們母女較像是雙胞胎，因而人氣爆升。她繼早前公開凍齡的秘訣後，近期再暢談擇偶條件，坦言現在仍有很多小鮮肉想跟她約會，似乎仍在等待真命天子。



這位「性感很多人call」的單親媽媽是現居加州的迪亞茲（Joleen Diaz），她不時在Instagram分享鍛鍊身材的成果，有近60萬追隨者。不過，她透露由於不時有網友認為她美艷得太不真實，曾多次檢舉她使用假帳號和上載假相，令她多次被其他社交媒體刪除資料。

44歲的迪亞茲（左）與21歲女兒合照，網民稱她們像孖生姊妹。（IG）

除了美貌受質疑，有人還擔心她會成為女兒在情場上的競爭對手，破壞彼此關係。她表示自己曾與女兒一起參與4人約會，誓言不會與「年紀能與女兒交朋友的人」約會，並稱女兒常向她請教戀愛問題，顯然她不打算跟女兒「爭食」。

迪亞茲還細說理想對象應有的條件，認為這名男子要有志向、積極、有自信、思想正面和容易溝通，還要在財政和情緒上公平地付出、喜歡小狗、喜愛戶外活動和好動。

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迪亞茲出生於關島，10歲才移居加州，是一名小學教師，14年前與丈夫離異。她的火辣身材多年前已得到傳媒注意，不少人都想知道她的凍齡秘密。她曾表示自己12歲已開始養顏，每天起床和睡前都洗臉，使用護膚產品，同時要做運動、有均衡健康飲食、有足夠休息和保持無憂無慮。