20人村屋燒烤過年　親戚移民或成最後團年飯　港女憂爆疫心大心細

農曆新年臨近，惟本港近日爆發新冠肺炎Omicron變種病毒株疫情，打亂了不少市民的過年計劃。有港女日前在討論區訴苦，指親戚一行10至20人打算相約在村屋吃團年飯，其中有親戚即將移民，很大機會是「最後團年飯」，但她又擔心有染疫風險，因此「心大心細」，不知應否赴約。



有女子發文指其親戚堅持要吃團年飯，10至20人相約在村屋BBQ，讓她很擔心有染疫風險。（《陀槍師姐2021》劇照）

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該名港女在香港討論區以「老實講，我唔多想上親戚到食團年飯」為題發文，表示親戚們因為今年疫情，決定由外出用膳改為在某位親戚家中吃團年飯。她指該親戚住在村屋，地方大，即使有10至20人圍在一起BBQ燒烤，也不會太擠逼。

不過，樓主坦言自己不太想到親戚家吃團年飯，擔心聚眾有感染的風險。她又大呻，一家人的關係一向很好，大時大節都會相約一起吃飯，但以往疫情較嚴重時也會選擇分開吃飯，「唔知點解今年佢哋堅持一齊食」，認為或許因有親戚即將移民，憂慮日後沒有機會再全家人整整齊齊相聚。

樓主心大心細應否赴約，要在「親情」和「防疫」中選擇，陷入兩難局面。（示意圖 / Evan Wise / unsplash）

樓主指目前仍在「心大心細」，一方面擔心變成「BBQ群組」，另一方面由於親戚即將移民，今次可能是「最後團年飯」，令她非常苦惱。不少網民建議樓主向親戚表明自己的憂慮，認為一家人感情好，相信對方也不會責怪，「真係要避一避」、「如果真係唔想去都係情有可原，同家人解釋一下，希望佢哋諒解」、「直接話佢知，疫情嚴重唔去囉，親戚朋友唔會怪妳嘅」、「我都已經將所有聚會取消，只係會同家人及父母食飯」，勸樓主不要冒險赴約。

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