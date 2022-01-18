台女離職出糧收2萬台幣全硬幣　男友出po聲討：還要半夜到店領取

好來好去真的如此艱難？有台男在討論區上發文，指女友於飲料店離職後收取最後一期工資2萬多元（台幣，下同，約5720港元），不但要在半夜12點到店，還要將隨身物品及外套放下才可以進店，始料未及的是，老闆竟然準備了大袋硬幣以支付工資，令人啞口無言。網民認為事件難以接受，「真的很糟蹋人，還好離職了」，不少人建議公開店家的名字，讓大家用1元硬幣「灌爆」該店。



有台男在討論區上發文，稱女友辭職後收取2萬多元台幣最後工資，竟然是大袋硬幣。（Dcard討論區圖片）

該名台男在Dcard討論區上發文，指到女友早前在某間連鎖飲料店上班，早前離職後前往領取最後一期人工，「要1個女生在半夜12點到店裏脫外套，且包包、手機放在外面，進去倉庫領薪水」，而且人工是「2萬多塊的零錢用黑色垃圾袋裝（起來）」。他指該名老闆還有相關燒肉店，最近都有很多人離職，「如果想體驗看看數錢數到手抽筋的，可以碰碰運氣」。

網民們都認為老闆的做法明顯有問題，「雖然看這圖，老闆很明顯就是要刁難你女友，你女友是做了什麼得罪老闆的事嗎？如果沒有的話，這老闆就是沒有尊重他人可言」、「這個好扯，老闆敢這樣做也不用跟他客氣了，公佈（名字）不要再有受害人了」。留言中亦有人建議，「直接給出店家名稱和地址，讓網友們去購買，用1元銅板灌爆他」，也有網民獻計稱「跟老闆說少了850元，不信請他重算」。

（Dcard討論區）

同場加映：行6層樓送外賣 被客人505個$1硬幣找數玩謝 台女呻：我容易嗎？



疫情下不少人叫外賣減少外出，但不是人人都會體諒辛勞的外賣員。有台灣女生在fb分享，日前接到外賣單需要行6層樓梯，客人離奇說他出了門，提醒她將外賣放在門口，餐費用紅色膠袋裝好，結果女生到達時見到505元台幣（約140港元）費用，「全是1塊錢」，大呻「我容易嗎？」許多網民推斷客人當時一定在屋內，只是不好意思當面用大量硬幣付錢，大罵客人的行為「太欺負人了」。

