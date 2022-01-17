「姊姊老公的兒子的老婆的女兒」點稱呼自己？網民激辯答案揭曉

「姊姊的老公的兒子的老婆的女兒」如何稱呼自己？不准想，立即答！最近台灣網民激辯1條在綜藝節目出現的題目，提到許多人拜年時最怕的是如何稱呼親戚，又問及「姊姊的老公的兒子的老婆的女兒」究竟該如何稱呼自己？結果有網民以1招縮減大法，直接刪去配偶的描述，答案便簡單易明得多。



綜藝節目《飢餓遊戲》1條問題：「我姊姊的老公的兒子的老婆的女兒要叫我什麼？」引來台灣網民激辯。（instagram截圖）

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台灣綜藝節目《飢餓遊戲》日前1集節目中，主持人孫協志被問「我姊姊的老公的兒子的老婆的女兒要叫我什麼？」，立即被該題目考起，許多觀眾同樣「𢱑爆頭」。有網民其後將題目轉發分享至facebook群組「爆廢公社二館」上，引來其他網民熱烈討論。

每逢農曆新年，又是複習一次親戚稱呼的時候。（《六福喜事》劇照）

關於親戚稱呼的問題，部份網民笑言一看到便已投降，「我一律稱叔叔、阿姨，管他的」、「從來不會仔細研究，都叫叔叔阿姨，同輩就叫名字」、「年紀大的一律叫哥或叔叔或舅舅」，「誰知道啊」，直呼要拿出「親戚稱呼計算機」才能解答。

另外有人就指出直接將關於配偶的描述刪除，即可縮短句子成「姊姊的兒子的女兒」，亦即在小朋友的眼中，當事人為嫲嫲的弟弟或妹妹，這樣想便簡單得多，並很快想到答案，留言指「當事人是男生就是舅公，當事人是女生就是姨婆」。

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