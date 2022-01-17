COLLAR成員名作新年祝福語！前夫藉機反擊前妻　Day許軼成萬能Key

農曆新年將至，相信不少人正在準備新年揮春。適逢ViuTV女團COLLAR大熱，一眾「前夫」竟趁新年「作反」，以COLLAR成員的名字創作出大量賀年祝福語報復「前妻」，其中以Day許軼最受一眾「前夫」歡迎！有留言笑指，如果真的將祝福語寫成揮春，隨時「初七變頭七」。



新年將至，有網民使用ViuTV女團COLLAR成員的名字創作出賀年祝福語。（IG「collar.weare」圖片）

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facebook群組「前夫反擊戰」有網民發文，指自己已經計劃好新年時要向妻子說的祝福語，就是「我哋芯有駖犀，希望同你天長Day久。虎年祝你軼本萬利，Marf到功成！」。樓主笑言，「睇下過唔過到骨，或者過唔過到年」。

帖文引來網民留言，指其實COLLAR成員的名字可以組成更多的新年祝福語，例如以下的網民作品：

COLLAR賀年祝福語合集 ▼ ▼ ▼

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網民們亦指樓主行為是「花式自殺」，隨時「初七變頭七」，不用等到赤口都可以吵架，即使能夠過年，過的都不是虎年，而是「苦年」，見樓主表現勇敢決定「祝君好運」。

（facebook群組「前夫反擊戰」）

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