女家付首期做嫁妝　索10萬禮金被男家嫌多拒絕　禮金公價係幾多？

結婚本是2個人的事，但如果「四大長老」諸多要求，籌備婚禮時就可能障礙重重。有準新娘在網上分享指，女家買樓時已付首期當嫁妝，但要求男家給予10萬元禮金，卻被嫌太多，令她不知如何是好。



有準新娘在網上分享指，女家買樓時已付首期當嫁妝，但要求男家給予10萬元禮金，卻被嫌太多，令她不知如何是好。（《燦爛的外母》劇照）

該女網民日前投稿至facebook專頁「我的極品四大長老」，指自己和未婚夫正準備明年結婚，而買樓時女家已付首期作為嫁妝，故其母親希望男家能給予10萬元禮金，惟未來奶奶及未婚夫都認為「太多」，令樓主不知如何是好，「究竟點樣同女家媽媽講好？」。

帖文引起網上熱議，不少網民都認為男家太吝嗇，直指女家已付首期，「嗰10萬蚊禮金都話多，嫁啲咁嘅男人把鬼咩，勉強嫁咗過去真係有排你受」，亦有人指出女家回禮應是禮金一半，故男家給予的金額理應等同2份首期。有網民就形容樓主「畀埋首期下嫁」，而且男家態度不佳，「可見你嫁後對你都唔會好」，有人則認為結婚是2個人的事，「有能力就結，無咪儲夠錢先結，按自己能力啦，點解要靠雙方父母」。

（示意圖，資料圖片）

究竟禮金多少才算合適？生活易（ESDlife）於去年8月至10月訪問1003位在2021至2023年間結婚的新人，了解準新人總開支及消費模式。調查指出，2018年起禮金中位數一直維持在5萬元，去年卻逆市上升到6萬元。不過數字只供參考，禮金事宜最緊要還是雙方達成共識。

江蘇徐州的一場婚禮成為城中熱話，本來新郎與迎親團隊高高興興接新娘，並準備了1.8萬人民幣（約20,837港元）禮金，外母卻嫌太少當場黑臉，令現場氣氛跌落冰點，而新娘當場的舉動更令人心寒。



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