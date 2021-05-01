準姊夫提$19,888禮金　媽媽答應細妹嫌少：而家公價呢個數？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-01 18:47

情侶籌備婚禮，形式上男女家要就禮金達成共識，但有女網民最近發帖，抱怨未來姊夫竟提出只付女家19,888元禮金，縱使她非常不滿金額太少，無奈母親卻因怕得罪準女婿，已經一口答應，讓她生氣直斥，「我心覺得有冇搞錯，而家（禮金）公價係這個數？」

有網民發文指最近姊姊正籌備婚禮，未來姊夫提出給女家19,888元禮金，認為金額太少。（《香港愛情故事》劇照）

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該名網民在親子王國（Baby Kingdom）發帖，表示其未來姊夫日前與準伯母商討禮金，提出願意付19,888元，並稱自己的親友和同事結婚時，同樣是付該金額的禮金，「我心覺得有冇搞錯，而家公價係這個數？」，但母親卻已答應。

她指未來姊夫月薪超過3萬元，姊姊則一直沒有就禮金問題表態，「話禮金不關她事，等我媽決定」。她續稱，自己並非要求男家支付高額的禮金，「只需3萬幾都可以」，無奈母親是不敢拒絕的人，深怕得罪未來女婿，才會勉強答應。

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帖文一出，即引來正反網民激辯，不少人認為禮金金額沒有所謂的「公價」，也不能一概而論，「呢啲嘢冇公價，睇餸食飯」、「冇話公唔公價，大把女家唔收𠻹」。不過，也有網民認同樓主的看法，指男方月入3萬多元，約2萬元的禮金實屬太少，「如果每個月搵3萬，禮金只係攞得出$19888，真係無咩誠意！」、「以佢人工，係畀得少呀」。

（親子王國）

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