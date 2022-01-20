嫌男友影相唔靚　泰女嬲到兜頭潑咖啡　店主貼相親述無賠償原因

到咖啡店用餐兼「打卡」拍照是不少女生的指定動作，男友們一般也要擔當攝影師的職責。泰國有咖啡店於facebook發文，指早前有女客人不滿意男友為她拍的相片，一怒之下竟將整杯咖啡潑向對方洩忿，導致店內的餐桌、地板及擺設統統遭殃。女子的誇張行徑被閉路電視全部拍下，店方亦於帖文中無奈表示，事發時未有向涉事情侶索償，皆因「他們逃跑上車的速度太快了」。



泰國有咖啡店於facebook發文，指早前有女客人不滿意男友為她拍的相片，一怒之下竟將整杯咖啡潑向對方洩忿。（fb「Bucolic Khaoyai」圖片）

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位於泰國考艾國家公園內的知名咖啡店「Bucolic Khaoyai」日前於facebook專頁發文，大數遇上「西客」的經歷。店方指，日前1對情侶前去光顧，用餐期間女生希望「打卡」留念，不過負責拍攝的男友未能「交貨」，拍出令女方滿意的照片。兩人因而發生爭執，女生一怒之下，竟將整杯咖啡潑向男友，過程遭店舖的閉路電視拍下。

女客人不滿意男友為她拍的照片，一怒之下拿起杯子直向男友身體潑咖啡，導致餐桌、地板及附近的擺設全部遭殃。（fb「Bucolic Khaoyai」圖片）

店方上載已遮去當事人樣貌的相片，可見女生毫不留情，拿起杯子直向男友身體潑咖啡，導致餐桌、地板及附近擺設全部遭殃，場面混亂。負責人無奈表示，情侶事發後似是覺得闖禍，於是急急離開店舖，店員急於「執手尾」清理現場，未能向情侶要求賠償，「我追不上，他們逃跑上車的速度太快了」。

情侶潑咖啡的照片以及店員的悲慘遭遇引來關注，帖文即被當地網民瘋傳，更獲逾1.5萬次轉發。店方其後又分享更多奇葩客人的「事迹」，稱有客人不小心將碟子打破，但怕被要求賠償，於是裝作若無其事，用餐後便瞞着店員急急離開。亦有食客為了「打卡」竟站到小餐桌或椅子上，意外弄斷椅背或枱腳，惟一直沒有主動告知，結帳後便匆忙離開現場。

不少網民也被店方拍下的相片笑翻，紛紛安慰負責善後的店員，「辛苦了，為你們打氣」、「女生如果嫌男友不會拍照，那就自己拍，為何影響到別人？」、「這些沒品的人請乖乖留在家，哪裏都不要去好嗎」。亦有任職服務業的網民稱看到相片不感意外，「這間是咖啡店，還是拳擊館啊？每張照片都破壞力十足」、「客人的力量真的很大，我指破壞方面」。

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