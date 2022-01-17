消委會｜49款咖啡僅2款不含致癌物　咖啡因含量懸殊　即睇5星之選

返工返學之前喝1杯咖啡提神是不少港人的習慣，消委會測試市面上49款咖啡產品，發現咖啡因含量懸殊，部份喝2杯已超出成年人每日建議攝入量，而且大部份檢出殘餘除害劑及基因致癌物「丙烯酰胺」等有害物質。即睇下文看看獲得消委會5星總評的咖啡產品！



消委會測試市面上49款咖啡產品，發現咖啡因含量懸殊，部份喝2杯已超出成年人每日建議攝入量。（資料圖片）

消委會測試了市面上49款咖啡產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉，售價15至168元。結果顯示，產品的咖啡因含量相差甚大，咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1117至2206毫克，相差接近1倍。其中咖啡因含量最高的樣本「Segafredo」沖調出的咖啡每杯約含221毫克咖啡因，以成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克計算，每日飲用2杯已經超出建議可攝入量。

另外，由於經過提取和濃縮的處理，即溶咖啡粉的咖啡因含量較其他咖啡產品高，其中「Keycoffee」樣本按一般沖調方式（7克即溶咖啡粉加入100毫升熱水）沖調的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。至於9款咖啡膠囊的樣本檢出的咖啡因含量為每100克1124毫克至2380毫克，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，成人可每日飲用3杯以咖啡膠囊沖製的咖啡。

消委會咖啡產品5星及4星半之選：

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是次測試的其中一項成分為基因致癌物和神經毒性物質「丙烯酰胺」，消委會指出，現時本港法例未有規定食物中丙烯酰胺的含量標準，但根據歐盟法規標準，烘焙咖啡和即溶咖啡的相關基準水平分別為每公斤400和850微克，而羅布斯塔（Robusta）比阿拉比卡（Arabica）類咖啡豆會含有較高的丙烯酰胺。不過根據食物安全中心過往做的全港性總膳食研究顯示，成年人從咖啡攝入丙烯酰胺的分量屬輕微，一般而言不會影響健康。

49款產品中，測試結果顯示僅2款沒有驗出丙烯酰胺，包括The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast及OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡。其餘47款產品的丙烯酰胺含量全部符合歐盟訂立的基準水平，當中丙烯酰胺含量最高的首3款產品均為即溶咖啡粉，分別是雀巢咖啡的Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺，為各樣本之冠；其次為Tesco的Gold- Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour)，含量達680毫克；第三為馬莎食品的Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 – freeze，含量為670毫克。

49款產品中，測試結果顯示僅2款沒有驗出丙烯酰胺，其餘47款產品的丙烯酰胺含量全部符合歐盟訂立的基準水平，當中丙烯酰胺含量最高的首3款產品均為即溶咖啡粉。（資料圖片）

測試亦發現，49款咖啡產品只有3款不含除害劑，包括UCC GOLDSPECIAL的Rich Blend、The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast和馬莎食品Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried。其餘樣本則分別檢出福爾培（Folpet）、鄰苯基苯酚（2-Phenylphenol）、噠蟎酮（pyridaben）和聯苯 Biphenyl。

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