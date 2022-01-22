嫌棄孫仔女友家境唔夠好　嫲嫲狂介紹35歲以上富婆：同人食下飯先

所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，不少長輩們也為年輕一代的財務、事業或成家立室等事情憂心，甚至強行出手「協助」。有港女近日發文，稱一直被男友的嫲嫲嫌棄，對方希望男友找個「家境好」的女友，故不斷向男友介紹女生。她指嫲嫲的行為愈來愈嚴重，早前更向男友介紹「35歲以上嗰啲有錢姨姨」，認為對方似乎希望孫兒被包養，感到難以接受。



有港女近日發文，稱男友的嫲嫲一直希望男友找個「家景好」的女友，故不斷向男友介紹女生，近日更向男友介紹「35歲以上嗰啲有錢姨姨，感到難以接受。（《婚內情》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「男朋友嫲嫲介紹啲幾十歲嘅姨姨畀佢」為題發文，稱與男友交往以來，對方的嫲嫲一直不喜歡她。她說男友嫲嫲自覺家勢並不顯赫，故希望孫兒找個「家境好」的女友，甚至不時向男友介紹女生。

對於嫲嫲的行為，樓主與男友只能無奈接受，不過她指嫲嫲近日「愈嚟愈癲」，竟然不斷介紹「有錢姨姨」給男友認識，「真係35歲以上嗰啲，仲要真係好有錢，應該係一齊嘅話會俾人包嗰隻」。雖然嫲嫲也明白孫兒與其介紹的女生有一定年齡差距，但仍不願放過任何機會，「係咁叫佢同啲有錢姨姨食下飯先」，令樓主感到非常衝擊，難以接受。

樓主指嫲嫲向男友介紹「35歲以上嗰啲有錢姨姨」，認為對方猶如希望孫兒被包養。（《婚內情》劇照）

不少年輕網民也認為嫲嫲的行徑誇張，而且不尊重樓主及孫兒，「嫲嫲大癲，想孫仔俾人包，咩觀念嚟」、「不如叫嫲嫲自己搵返個有錢佬」。亦有人開玩笑指樓主或可與男友商量，實現「發達大計」，「教精你，你叫你男朋友順啲姨姨意，咁啲姨姨一定會畀錢你男朋友，啲錢攞嚟儲又好，買嘢畀你又好，月入十萬不是夢㗎」。

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