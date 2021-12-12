不想努力了？男生公園跑步被阿姨搭訕　交談3句直接問：給我看看

又不想努力了嗎？台灣有男網民日前到公園跑步時，遇到1名年約40多歲的阿姨搭訕，不但一路緊緊跟着他的步伐跑，還主動跟他打招呼，更撩他說「你蠻帥的，要不要跟我一起去吃早餐」，當男生表覝得不感興趣時，阿姨竟更加進取地表示「感覺就很帥，要不你拿下墨鏡給我看看，我請你！」嚇得台男立即拒絕，快步離開現場。



台灣有男網民日前到公園跑步時，遇到1名年約40多歲的阿姨搭訕，不但一路緊緊跟着他的步伐跑，還主動跟他打招呼，氣氛古怪。（示意圖，GettyImages）

該台男在Dcard討論以「跑步被搭訕了」為題發文，指自己計劃參加明年的半馬馬拉松比賽，因而開始練習跑步的習慣。日前他照常到其家附近的公園晨跑，突然1名約40多歲的阿姨上前說，「年輕人願意來跑步，真健康啊」，他只好笑着點點頭繼續跑，沒料阿姨也同樣緊緊跟在樓主旁邊，稱想要一起跑。

樓主感到奇怪，遂加快腳步再往前跑，惟仍然擺脫不到阿姨，「她就加快速度跟着我跑，我放慢一點，她就又跟着我放慢」。後來他忍不住停下腳步詢問「阿姨，你是找我有事嗎？」，沒想到阿姨不但沒有知難而退，還拋了個直球，「你蠻帥的，要不要跟阿姨一起出去吃個早餐啊？」。

樓主隨即表現出驚訝又困惑，但回神後還是盡量保持禮貌說：「阿姨，我戴着墨鏡跟口罩，這樣你也看的出來我長怎樣？」不過薑始終愈老愈辣，面對樓主刁鑽的提問，阿姨毫無退縮，反而不死心追問：「感覺就很帥，要不你拿下墨鏡給我看看，我請你！」嚇得樓主連忙婉拒並快步跑走了。

樓主的跑步奇遇引起網上熱議，不少網民都爆笑稱「你搞不好錯過了下半輩子不用努力的機會了」、「你想要什麼都可以跟阿姨說呀，又不是只能吃早餐」、「你在哪裡練跑？阿姨交給我」；有網民就笑言可能樓主一脫墨鏡，「阿姨立即拍謝離開」；但有人則估計阿姨或有其他目的，「說不定她是要介紹女兒給你認識」、「如果不是你太帥，就是她想要販售保險、直銷和傳教三選一」。

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