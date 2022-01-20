90後護士街頭跪地心外壓15分鐘救昏迷男子　4歲囡乖巧拉衫尾等候

救治病人是醫護天職，內地江西省南昌市早前發生男童溺水意外，1歲8個月大的男童在池塘遇溺，1名女護士見狀不顧自己懷胎4個月，立即跪地為男童做心肺復蘇法（CPR），持續了半小時，直至救護車到場。救人片段其後在網上瘋傳，大批網民紛紛讚好，更稱她為「最美的南丁格爾」和「白衣天使」。



內地1名90後護士日前在接4歲女兒回家途中，為1名暈倒的男子施行心外壓急救，其間女兒一直緊抓其衣角在旁等候。（微博影片截圖）

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事發上周五（14日）下午4時許，上海第六人民醫院急診科護士李倩下班後如常接4歲女兒放學回家，兩人在車站去洗手間後，李倩留意到地下行人道旁邊的地上有一堆衣服。她帶着女兒走近查看，才發現原來是1名中年男子倒在地上，口中更吐着異物。

李倩隨即嘗試叫醒男子，可惜對方毫無回應。確定男子陷入昏迷後，她毫不猶豫施行心肺復蘇及人工呼吸急救，又不怕徒手以隨身攜帶的紙巾清理男子口腔中的異物，過程中4歲女兒彷彿見慣不怪，一直乖巧地抓住她的衣服在旁等候。李倩熱心救人的行為引來民眾圍觀，她遂請求路人代為報警，並要求一對年輕夫婦代為看顧女兒，經過15分鐘的無間斷急救，救護車趕至並將昏迷男子送院。

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李倩事後表示因行人道人流非常多，救人期間一直擔心女兒的安全，只好吩咐女兒說：「寶寶，你要抓住媽媽的衣角，不能走開哦！」幸好女兒非常聽話，似是明白媽媽正在救人，一直緊抓衫尾，其後亦有熱心路人代為照顧女兒。

當被問及在未有醫療裝備下，與陌生病人近距離接觸會否感到擔心時，李倩則指自己身為醫護人員，救助昏迷者是本能反應，未能顧及個人安危，「不管是不是在醫院，自己的首要任務就是治病救人」。她又慶幸女兒非常懂事，指事後與女兒談及這次經歷時，女兒能清楚說出「媽媽去救人了，媽媽很勇敢！」，令她非常安慰。

李倩的好人好事獲得網民大讚，指她成為女兒最好的榜樣，「她拯救着生命，也把救死扶傷的種子種在孩子心底」、「這位護士姐姐救了一個家庭，真的是一個天使」、「這樣的媽媽一定能教出好女兒」、「女兒這般懂事也是難得」、「醫者仁心，這年頭願意這樣做的真的不多了」、「希望女兒長大後會效法媽媽」。

1歲童遇溺命危 懷胎4月護士跪地半小時搶救 網民：最美白衣天使

