屋企驚現「絨毛」？網民話似貴婦狗夾牆縫　過來人稱不處理會出事

網民有問題除了可以問「Google大神」，還可以到facebook群組發帖，不過求得的答案可能全部「歪樓」（回覆和問題無關）。日前有台灣網民在fb群組發文，稱樓下裝修天花板後，他的單位一直積水，冒出了一些咖啡色「絨毛」，急問是什麼來的。圖片的絨毛就像有把雞毛掃攝在牆縫中間，網民馬上笑稱那是「角落生物」、「有隻貴賓狗（貴婦狗）夾在裏面」、「生海膽了」。有網民猜疑是滲水問題令牆身的填縫膠結晶化，但有熟路網民稱屋企都出現過同樣情況，這其實是黴菌，不理會的話可能會長到好大，要馬上處理。



網民家中滲水，牆縫長出了「絨毛」。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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樓主日前在fb群組「爆廢公社二館」發文，說樓下裝修天花板，之後他家中地板一直積水，當天突然冒出了「絨毛」，急問網民是什麼來的，想馬上處理掉。圖片所見「絨毛」生長在角落和牆縫，棕色放射狀，很像雞毛掃。

有網民一看圖片即感「毛管戙」，「密集恐懼症看了馬上起雞皮疙瘩」，但之後變成趣味留言及貼圖現場，「角落生物」、「以為生海膽了」、「樓下裝修工人的假髮」、「我還以為一隻狗壓在哪裡」、「貴賓狗夾在裏面了，拍攝者不救?」。連《龍貓》中的煤炭屎鬼都出現了，更釣出了藝人納豆將自己的頭髮埋向牆角，「是我」，令網民笑翻。

留言全部「歪樓」：

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後來有人認真留言，說可能是滲水潮濕導致牆體填縫劑出現結晶化，最後透出鹹鹽在外面，顏色這樣是因為積着的是鏽水，「水分把結晶鹽持續析出，大概就類似鐘乳石的概念」。

有熟路網民指這其實是黴菌，不理會的話會長到好大，「長得很大一株了這樣，清掉後用漂白水稀釋後，擦擦抹抹得應該可以消毒，就比較不會再長了，以前住外面發霉我是這樣用」。另有網民教路噴一些除霉劑就可以了，他家中之前也長過一樣的。去年8月，亦有女網民發文稱租屋遇滴水問題，房東長期2個月不處理，結果天花長出了大量咖啡色毛茸茸的黴菌，和樓主圖片中的一樣，但女網民的牆已經長出菇類。

台媒指，如果屋子有滲水問題，因為潮濕會容易滋生黴菌，較嚴重會出現「壁癌」，牆身油漆甩大片等。如要確認是否黴菌，可用稀釋漂白水或蘇打水噴一噴、抹一抹，保持室內通風，如果清得走就是因潮濕滋生的黴菌，如清不走應找專業裝修師傅做好防水，找出滲水問題根源。若置之不理，黴菌散布輕氣中也容易引起呼吸道疾病。

不過，部分網民突破盲點，認為漏水的可能是樓主的單位，樓下要修天花板可能正因上面有漏水，「樓下修好，樓上開始積水，怎不想想其實是你家要修漏水」。

（綜合）

內地網絡近日流傳1段「慘不忍睹」的影片，有牙醫拿着鉗子，在女病人口中瘋狂搖晃，大動作得連診療椅都在左右搖擺。（影片截圖）

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