愛犬剪毛後瘋狂怒睥　主人發現唔妥驚揭認錯狗　對比圖引網民瘋傳

所謂「人有相似，物有相同」，原來也能應用於寵物世界！美國1名女狗主早前帶愛犬Lucky到寵物店剪毛，但接回Lucky後竟發現牠一直「怒睥」自己，與平日表現完全不一樣。狗主愈想愈覺不妥，只好致電男友幫忙確認，檢查狗狗特徵後才驚覺自己抱着的並非Lucky，揭發寵物店認錯狗，讓她帶走了另1隻狗Bentley。狗主雖感不滿，但也慶幸事件屬虛驚一場，最終也能接回Lucky，事後她將2隻狗狗的相片上載至社交平台並講述經過，沒料對比圖引來網民爆笑瘋傳。



女狗主泰克莎早前帶愛犬Lucky到寵物店剪毛，但接回Lucky後竟發現牠一直「怒睥」自己，檢查狗狗特徵後才驚覺自己抱着的並非Lucky，揭發寵物店認錯狗。（fb「Tykesha Cherry」圖片）

31歲美國女子泰克莎（Tykesha Cherry）日前帶白色寵物犬Lucky到寵物店剪毛美容，可是接回狗狗打算回家時，她發現Lucky表現有異，竟不斷「怒睥」着她，而且一直保持不耐煩的戒備表情，「我沒有仔細看便帶走狗狗，後來便覺得Lucky看着我的眼神很奇怪」。

狗狗凶狠的眼神令泰克莎感到不妥，可是又說不出有何問題，她於是回想接回狗狗的過程，「一進去女店員就問我『是來接Bentley嗎？』，我說『不是，我是來接Lucky』，她去抱狗時我正在收拾收據，抬頭一看狗狗已經在我面前」。

她之後又致電男友求助，男友從視訊通話中觀察一番後，也認為狗狗與平日表現不一樣，甚至形容像是另一隻狗，「我正準備開車離開時，他說他覺得那不是Lucky，所以我又仔細檢查了狗狗的耳朵和手腳，才驚覺這不是我的狗」。

泰克莎只好急急帶同車上的狗狗返回寵物店，店員得知發生「認錯狗」事件也感到非常震驚，幸好最終也找回Lucky。她雖對店員疏忽感到生氣，但也幸慶只屬虛驚一場。事後她於facebook發文，講述接錯狗事件以及被別人家狗狗「怒睥」的經過，意外引來網民關注及瘋傳。

不少網民也笑言，被泰克莎錯誤帶走的狗狗Bentley以生氣表情引起注意，成功「自救」，「狗狗看起來好生氣，好像在抱怨『你是誰？』」、「狗狗：我不認識你」、「聰明的狗狗，他的樣子充分表達出跟陌生人上車的不信任」、「眼神好有戲」、「你知道的，那些白色狗狗看起來都一樣」。

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