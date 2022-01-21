監獄爆暴動3天　10男囚輪姦56女囚　多人因姦成孕兼染愛滋

1場持續3日的暴動，囚犯接管監獄，亦令監獄變成煉獄。剛果2020年有監獄發生暴動，男囚犯壓制獄警，在職員、獄警及安全部隊撤出關上大門後，有男囚犯衝入女囚區放火，逼得女囚犯只能在毫無防備的監獄空地待了3天，其中10名男囚多次強姦及輪姦56名女犯人，直至安全部隊重新控制監獄為止。事件導致16名女性疑因姦成孕、3人感染愛滋病毒，受害的其中37名女性及1名16歲少女挺身指證犯人，10名男囚日前被判罪，全部加監15年。

人權組織指，暴動時獄內幾乎所有女囚都被強姦，部份太害怕不敢作證，受害的其實還包括探監的婦女、女獄警及男囚。有受害者說曾被輪姦，及3天內被不同男囚強姦，她們被利器威脅就範。調查指，該監獄的官員在暴動前1個月已通知省級部門，稱獄內有群「非常危險的犯人」，要求轉移他們，但未獲重視，認為「國家應該承擔責任」。



剛果有56名女囚犯在監獄暴動時被多次強姦，持續了3天。（示意圖／資料圖片）

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2020年9月，剛果東南部城市盧本巴希的Kasapa 監獄發生暴動，3天內有56名女囚被多次強姦，其中3名女犯人感染愛滋病毒、16人因姦成孕，包括1名16歲少女。案情指，10名男子在騷亂期間放縱獸慾侵犯女囚，由於部份受害人過度受驚不敢作供，最終有37名女性及1名少女在檢察官面前作證，當中20人願意披上衣物作供。檢察官要求涉事10名男囚判刑20年，他們日前因涉強姦、縱火、企圖逃獄等，全被加監15年，並須向受害人賠償。

綜合外媒及人權觀察報告，事發當日有群男囚壓制獄警，放火燒了幾座建築物，迅速佔領監獄。監獄職員、獄警及安全部隊逃離，並關閉了監獄大門。有男囚走入女囚區放火，燒光她們的物資，女囚被迫睡在開放式、全無防備的監獄空庭內，大多數女囚犯被多次強姦，暴動時敵對的囚犯集團還多次發生暴力衝突。據報，後來安全部隊趕至控制場面，有約20名囚犯及1名獄警在暴動中喪生。事後共有3名婦女感染愛滋病毒、另有16人因姦成孕，包括1名16歲少女。

人權觀察（HRW）去年調查事件，發現監獄只可容納800名犯人，但出事時裏面其實有2000名犯人，監獄內的衛生、醫療設施都很差。而且在動亂發生前1個月，甚至是1小時前，監獄官員曾經向省級民事及軍事部門報告，提醒獄內有一些「非常危險的囚犯」，令獄內情況愈來愈危險，要求轉移該群囚犯。當局忽視警告，未能保護獄內的女囚犯，事發後更未有向受害者提供醫療及心理支援。

20名受害人願意出席案件審理。（人權觀察Twitter圖片）

受害人透露，她們多次被輪姦及被不同男人強姦，反抗會被他們毆打及用利器傷害，其中37歲婦女稱，她被3個年輕男子用利器威脅，「敢反抗就斬下我的頭」，她抵抗時被打傷眼睛。監獄內幾乎所有女囚都被侵犯，當中有部份感羞恥不敢發聲，據報，還有6名男性及未成年男性被「雞姦」，而動亂第一天，有位探監的婦女被多名男囚強姦，另外有2名探監女性及1名女獄警都曾被侵犯。

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受害者代表律師Melanie Mumba回應法新社指，受害人對判決感滿意，認為正義得到彰顯。不過，另一名受害者的律師 Noella Bashizi 指，正和當事人商討是否上訴，因為該負責的是政府，「要對惡劣的監獄環境負責，這些婦女被強姦了3天，無人阻止」，事實上監獄附近就有警察基地。

人權觀察剛果民主共和國高級研究員Thomas Fessy 說，向該10名男犯人起訴只是第一步，又指騷亂中有56名女囚受害者。每個肇事者都應該負責，批評政府明顯無好好保護囚犯，惟現在沒有官員要負起責任。

（綜合）