米蘭跨年倒數變大型性侵現場　女學生親述經歷　網民鬧爆拍片者

元旦慶祝活動居然變成大型性罪行現場！意大利去年12月31日多處舉行元旦跨年倒數活動，結果在米蘭及都靈發生數宗大型性侵事件，已有9名女性挺身指證，稱她們被多名男子亂摸、觸碰私處性侵、撕扯衣服及搶劫等，網上瘋傳影片，見到多名男子群起對年輕女性施「鹹豬手」。其中2名20歲德國女生去米蘭主教座堂（Duomo di Milano）參加跨年活動，突然被多名操阿拉伯語男子侵犯，推她們倒地撫摸，更掀起她們的裙子性侵。她們受訪稱網傳影片其實已是事件尾聲，她們哭着求救，控訴當地警察一直漠視她們求助，「我仍無法入睡……我在半夜會顫抖着醒來」。

當地警方目前已鎖定了其中18名疑犯，年齡只有15至21歲，已拘捕了2人。事件更令外媒聯想到2016年，德國科隆發生的跨年大型性侵犯事件。影片引起網民關注，有人提到米蘭治安欠佳，但許多人指出現場明明有很多人，竟無人出手阻止，大鬧「為什麼拍片的人不去幫手」。



其中2名受害德國女生的影片在網上瘋傳，她們受訪說這其實已是事件尾聲。影片模糊化處理。（「La Repubblica」影片截圖）

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元旦跨年明明是開心事，但意大利米蘭及都靈卻爆出多宗襲擊事件，受害人都是年輕女性。當地警方表示，已有9名女性挺身指證，相信有更多人受害，疑犯主要是外地人及北非非裔意大利人。

警方現時透過閉路電視及網上影片認人，已鎖定18名男子，3人未成年，年齡介乎15至21歲，罪行包括性侵、搶劫及傷人等。他們於周三已正式拘捕2人，涉嫌當晚參與了2宗性侵案，已在他們家中搜獲當晚服裝及電腦資料。米蘭市長及警方認為事態嚴重，會盡力找出這群施暴者。事件令外媒聯想到2016年德國科隆的跨年性侵犯事件。

警方指受害人全是年輕女生，多數被1名男子接近，用各種理由騷擾，其後全部人一擁而上。受害人遇襲時恍如置身牛群被撞來撞去，被多隻「鹹豬手」亂摸，手上有許多傷痕、衣服被撕爛，其間還被搶劫。有受害人透露，她們被包圍後遭撕扯衣服，甚至是胸圍，一大班男人邊推邊摸還觸碰她們私處。有匿名女生指，她的朋友遇襲時嘗試用外套遮住身體，「身上沒有衣服，滿是瘀傷」。

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最先發生的個案位於米蘭主教座堂，有2名來自曼海姆（Mannheim）的20歲德國女學生參加跨年活動，亦即網上最為廣傳的片段的受害人。片段所見，2人被推到去路障前方，身後男子湧前拉扯她們衣服，女生按住衣服，兩人似乎都在哭泣求救。後來終於有部份男子看不過眼，推開一群變態佬，帶2名女生離開，最後她們去到警察防線，持防暴盾警員驅散人群，女生向警方解釋事件。

不過，該2名女生Maria H.及Victoria Z接受意大利傳媒訪問，原來影片拍到的已經是事件尾聲。她們說至少有15隻手在她們身上亂摸，被多人「鹹豬手」持續了10分鐘，多次用英語向附近警員求救，但無人理，「警察什麼都沒做，我打了其中1個人的臉，他笑着說無論如何都會繼續」。

那群男人不停用阿拉伯語尖叫。她們一度被推倒地上，男人們將她們的裙子掀起，想用手指侵犯她們，「我們以為會被強姦或者踩死」，幸好她們的連身裙下有穿單車短褲。由於對方太多人，2名女生之後不斷逃走，一路感覺到「很多手在摸她」。女生獲救後猶有餘悸，「我仍無法入睡……我在半夜會顫抖着醒來」。

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另1段影片是1名19歲女學生遇襲，警方表示她是凌晨1點半左右在米蘭大教堂附近慶祝，大批年輕男子接近，她以為是搶劫，交出銀包後竟被她們撕扯衣服，有朋友想幫忙，遇到同樣對待，影片中一群男子對女生的暴行就像1隻綿羊走入狼群一樣。不過警方稱最終他們到場驅散了這群男子。

網民們看到影片後怒斥這班人是「敗類」，「為什麼意大利的男人會容許這些事發生」。有人稱4年前也曾在米蘭跨年，形容當時的治安很差，一群移民在騷擾本地人，警方及軍隊要晚晚出動保護女性。另一群捲入風眼的是拍片的人，因為網傳影片裏面，拍片者其實離現場很近，「為什麼拍片的人不去幫手」、「現場的人在聊天討論，但沒人伸出援手」、「個個只會拍片不會救人嗎？」。但也有留言認為這些案件「必須拍下鐵證，否則很難入罪」，又疑問這些大型活動為什麼會沒有便衣警員。

（綜合）