網友呻蛇王同事早過自己升職加薪　網民一睇細節：呢種人先最犀利

職場生活中與上司相處的眉角相當多，就有一名網友抱怨，有一位早自己幾個月進公司的同事，對方經常在工作時間打混摸魚，怎料卻比他早升遷。



如今對方成為主管職，讓他內心不平衡。不過，細節曝光後，不少網友紛紛一面倒直呼「這種人才是最厲害的」……

網民一睇即讚嗰位同事識撈 仲叫原PO學下人（點圖看看原文及網民看法）▼▼▼

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原PO在網路論壇「Dcard」發文透露，「有一個早我幾個月進公司的同事，每天上班都睡過頭，然後跟主管報WFH……要找他都找不到，但主管Line群一發話就會秒回」；他說道，沒想到對方竟比自己早升遷，如今成為主管職，讓他氣炸痛批「真的是名符其實的薪水小偷」。

貼文曝光後引發廣大迴響，不少網友紛紛留言表示「這種人才是最厲害的！老闆其實也不笨，他們都看在眼裡，升他上去肯定有理由，只能說職場如戰場了」、「他成功的方法你不是至少看到表面了嗎？例如主管在詢問時，主動快速回覆，請問你怎麼不做？」；此外，也有人不禁感嘆：「職場特色」、「多學著點，這才是聰明人」、「社交能力好的人，真的吃香」、「只能說在職場會跟上級攀關係、裝熟很重要」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】