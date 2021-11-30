麥當勞薯條網售1條50幾蚊港紙？仲真係有人落單　被拒原因更爆笑

麥當勞薯條是最受消費者喜愛的快餐商品之一，但你捨得花多少錢買「一根」薯條？日前有網友分享，自己在蝦皮上看到有賣家賣「一根麥當勞薯條」，還要價200元（約56港元），仔細看過之後才發現，這根薯條並不是常見的直條型薯條，而是三角形的，讓許多網友笑翻。



原PO在Dcard上以「蝦皮真的什麼都有在賣」為題分享，近期在蝦皮上看到一樣商品，其品名為「特殊形狀的麥當勞薯條」，內文還寫著「世界唯一三角形薯條」，讓他看了相當傻眼。

200台幣仲未計運費 真係有人想落單卻被賣家拒絕（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此文一出，便引起許多網友笑翻留言，「之前看過有人專門在買奇形怪狀的奇多，而且還不便宜」、「笑死，那我也來賣各種奇怪的東西好了」、「拿上去ebay賣就可以致富了」、「台灣真的什麼人都有」、「這篇也太好笑」、「酷，想當蝦皮店主了」、「什麼都賣，什麼都不奇怪」、「很特別欸，蠻想買的」。

此外，在留言區更有網友透露，自己已經有向這賣家出價，但卻被拒絕，其原因是這特殊形狀的薯條已經被賣家的媽媽丟掉，讓這名出價的網友表示可惜，直喊「不，為什麼，我想買薯條耶！」沒想到這名賣家更開玩笑地回應「下次吃到再通知你」，笑倒不少網友。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】