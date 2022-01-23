網購年貨小心！10大高危貨鮑魚、曲奇上榜　5大網騙專頁一文看清

撰文：卡洛兒
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第五波新冠肺炎疫情嚴峻，政府呼籲盡量減少外出，不少人唯有透過網購辦年貨，但一不小心，隨時讓不法之徒有機可乘。警方指過去一季網購騙案持續上升，過年前更勢成高危時期，因而列出最新網騙高危貨品10大排行，其中年貨熱門選擇鮑魚高踞榜首，而龍蝦尾、皇帝蟹等食材亦榜上有名。

警務處網絡安全及科技罪案調查科不時都會在facebook專頁分享預防網上騙案資訊，包括公開網購騙案專頁。（FB「CyberDefender 守網者」圖片）

【其他涉及網騙專頁】

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警務處網絡安全及科技罪案調查科不時都會在facebook專頁「CyberDefender 守網者」分享預防網上騙案資訊，包括每3周更新一次的「網騙高危貨品排行榜」，而且公開近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家提中招。

【高危貨品排行榜 (19/1 更新) 】

1.鮑魚

2.曲奇餅

3.牛扒

4.平板電腦

5.龍蝦尾

6.皇帝蟹

7.蛋卷

8.外幣兌換服務

9.燒烤爐

10.洗髮水

專頁表示，過去一季網購騙案持續上升，加上Omicron 疫情緊張，導致貨機航班減少，入口食材貨品價格因而上漲，如市民見到有「筍」貨務必格外小心，不要被騙徒有機可乘。

警方又公開了近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家請勿中招：

1.Our Products

2.Daewoo 韓式

3.Shopping fun

4.Seafood groceries (Crab authentic)

5.O Caminho

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