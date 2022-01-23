網購年貨小心！10大高危貨鮑魚、曲奇上榜　5大網騙專頁一文看清

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，政府呼籲盡量減少外出，不少人唯有透過網購辦年貨，但一不小心，隨時讓不法之徒有機可乘。警方指過去一季網購騙案持續上升，過年前更勢成高危時期，因而列出最新網騙高危貨品10大排行，其中年貨熱門選擇鮑魚高踞榜首，而龍蝦尾、皇帝蟹等食材亦榜上有名。
【其他涉及網騙專頁】
+5
警務處網絡安全及科技罪案調查科不時都會在facebook專頁「CyberDefender 守網者」分享預防網上騙案資訊，包括每3周更新一次的「網騙高危貨品排行榜」，而且公開近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家提中招。
【高危貨品排行榜 (19/1 更新) 】
1.鮑魚
2.曲奇餅
3.牛扒
4.平板電腦
5.龍蝦尾
6.皇帝蟹
7.蛋卷
8.外幣兌換服務
9.燒烤爐
10.洗髮水
專頁表示，過去一季網購騙案持續上升，加上Omicron 疫情緊張，導致貨機航班減少，入口食材貨品價格因而上漲，如市民見到有「筍」貨務必格外小心，不要被騙徒有機可乘。
警方又公開了近日接報最多的網購騙案專頁，呼籲大家請勿中招：
1.Our Products
2.Daewoo 韓式
3.Shopping fun
4.Seafood groceries (Crab authentic)
5.O Caminho
同場加映：農曆新年︳盆菜食材熱量排行榜 營養師3個貼士食得健康唔怕肥
以下的盆菜食材屬較高熱量↓↓↓
+1
以下的盆菜食材屬較低熱量↓↓↓
網購中伏｜淘寶買牛仔裙壞拉鍊 要求退貨被拒 賣家咁賠償仲無奈網路騙案｜網購開箱只見薄紙一張！買家無奈求救網友：該相信嗎？農歷新年│阿媽瘋狂出產蘿蔔糕 家中雪櫃已存幾底 網民：預咗肥新年大掃除吉日吉時出爐 執屋都有8大宜忌 做錯1事隨時趕走財神